La crisis de inmigrantes en Ceuta, España, en Aconcagua Radio

La crisis migratoria en Ceuta (perteneciente a España ) ha vuelto a encender las alarmas en Europa tras el ingreso irregular de miles de personas .

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Para comprender la complejidad de esta situación en las ciudades españolas del continente africano, Aconcagua Radio dialogó en una entrevista periodística con el analista internacional Augusto Grilli Fox , quien brindó una profunda radiografía sobre el trasfondo humanitario, político y social de este fenómeno.

Durante la entrevista, Grilli Fox remarcó que, aunque el tema cope la agenda mediática actual, "es una problemática permanente ".

En ese sentido, destacó la figura del Papa Francisco como "la persona que más lo visualizó a nivel global y que más denuncias concretas planteó ante jefes de Estado, sin duda, dada la gravedad que representa la temática migratoria de África hacia Europa ".

Al analizar las causas del desborde en Ceuta , una ciudad de 85.000 habitantes que recibió a 4.000 personas en un solo día, el analista señaló: "Las necesidades de trabajo en una juventud absolutamente desempleada y con resultados absolutamente terribles".

La respuesta de los estados ante las crisis de inmigrantes

Asimismo, criticó la respuesta de los estados basada únicamente en la militarización: "Meter estructuras de seguridad para frenar esto es lo mismo, básicamente. Si vos no lo atacás con políticas a largo plazo, esto va a ser un problema cada vez más grande".

Grilli Fox instó a cambiar la perspectiva con la que se aborda a los migrantes: "El que está yendo no es un delincuente y se está trasladando a una persona que está absolutamente desesperada que en estos contextos y en estos marcos mueren personas ahogadas y afligidas".

Las mafias en el caso de España

La entrevista también contó con la palabra del presidente español, Pedro Sánchez, quien atribuyó la avalancha a la difusión en redes sociales de un fallo judicial por parte de "las mafias que trafican con seres humanos".

Al respecto, Grilli Fox coincidió en que "existe una especulación, una interpretación y que hay figuras indefectiblemente de mafias", pero advirtió sobre la necesidad de atender de forma integral los conflictos bélicos en África que motorizan estos desplazamientos.

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