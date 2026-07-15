Jorge Monastirsky reveló en Aconcagua Radio la historia de los guantes Reusch que usó Pumpido en México 86

El fundador de Reusch dialogó con Aconcagua Radio y contó la historia de los emblemáticos guantes de los arqueros de la Selección.

En una entrevista con el programa "Hermoso Caos", de Aconcagua Radio, Jorge Monastirsky, fundador de Reusch Argentina, Latinoamérica y el Caribe, recordó los inicios de la histórica marca de guantes y cómo logró convertirse en la elegida por Nery Pumpido durante el Mundial de México 1986, torneo en el que la Selección argentina conquistó su segunda Copa del Mundo.

Monastirsky destacó que la llegada de Reusch al país coincidió con el crecimiento del profesionalismo en el puesto del arquero y aseguró que la empresa marcó un antes y un después en ese segmento.

"La realidad es que fuimos pioneros. Reusch es el primer guante en el mundo profesional y simultáneamente lo lanzamos en Argentina, es una licencia de origen alemana y tuvimos el privilegio de vestir a los tres arqueros en el 86, luego a Goycochea y así sucesivamente a muchos grandes arqueros como Caballero, Roa, Burgos, y muchos arqueros que pasaron por la selección hasta hace poco Armani", relató.

Aquellos guantes quedaron ligados para siempre a una de las páginas más emblemáticas del fútbol argentino: la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, el partido de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", con Pumpido defendiendo el arco albiceleste.

Más de cuatro décadas después de su desembarco en el país, Reusch sigue presente en la elite del fútbol internacional. Monastirsky señaló que la marca mantiene expectativas en las grandes competencias gracias a la presencia de uno de sus embajadores.