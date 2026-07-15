Argentina vs. Inglaterra: 20 datos y estadísticas clave de la semifinal del Mundial 2026

Llegó el día más esperado por millones de hinchas alrededor del planeta. La Selección Argentina e Inglaterra paralizan el mundo del fútbol en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos , por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026 (donde ya espera España).

Video: qué falló en la defensa de Argentina para el grito de gol de Inglaterra

De forma épica, la Selección Argentina vence a Inglaterra en un partido de alto voltaje

El partido, programado para las 16 (hora de Argentina y Uruguay) , cuenta con un arbitraje de máxima experiencia liderado por el estadounidense Ismail Elfath .

A continuación, te presentamos una radiografía completa del clásico en 20 datos históricos, rachas y estadísticas que debes conocer antes del pitazo inicial.

Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986. Duelo histórico de la Selección Argentina vs. Inglaterra. La mano de Dios.

Las dos potencias se han enfrentado en 14 oportunidades . El balance favorece levemente a los europeos con 6 victorias , mientras que la Albiceleste suma 3 triunfos y se registran 5 empates.

2. Duelos en Copas del Mundo

Este será el 6° cruce en Mundiales, una rivalidad histórica con capítulos imborrables:

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Francia 1998: Argentina avanzó por penales (4-3) tras empatar 2-2.

Corea/Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina

3. Enfrentamientos Amistosos

Fuera de la gran cita, disputaron 9 partidos amistosos en los años 1951, 1953, 1964, 1974, 1977, 1980, 1991, 2000 y 2005.

4. Racha Reciente

Empataron 3 de los últimos 5 duelos directos, aunque Inglaterra se quedó con los dos más recientes: el recordado 1-0 en el Mundial 2002 y un vibrante 3-2 amistoso en 2005.

5. La Última Alegría Albiceleste en los 90'

La última victoria de Argentina en tiempo reglamentario ante los ingleses sigue siendo el mítico 2-1 en los cuartos de final de México 1986, la tarde del inolvidable doblete de Diego Armando Maradona con "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

6. Un Hito Inédito para Lionel Messi

Increíble pero real: esta semifinal en Atlanta marcará el primer enfrentamiento en la historia de Lionel Messi frente a la selección absoluta de Inglaterra.

7. Campaña Invicta en 2026

Inglaterra llega a semis con un andar sólido: 5 victorias y 1 empate. En el camino eliminó a RD Congo (2-1) en 16avos, México (3-2) en octavos y Noruega (2-1 en prórroga) en cuartos de final.

nglaterra llega a semis con un andar sólido: 5 victorias y 1 empate. En el camino eliminó a RD Congo (2-1) en 16avos, México (3-2) en octavos y Noruega (2-1 en prórroga) en cuartos de final. Gentileza.

8. Buscando emular a los héroes del '66

Los ingleses arrastran 4 triunfos consecutivos en este torneo. Si ganan hoy, alcanzarán las 5 victorias en fila en un mismo Mundial por primera vez en 60 años (la última vez fue en 1966, cuando se coronaron campeones).

9. Efectividad Total

El equipo británico se impuso en 7 de sus últimos 9 partidos mundialistas. Los únicos tropiezos fueron la caída 1-2 ante Francia en Qatar 2022 y el empate sin goles ante Ghana en la fase de grupos de este Mundial 2026.

10. Los Reyes del Empate

Inglaterra ostenta el récord de ser la selección con más empates en la historia de los Mundiales (23), incluyendo 13 igualdades sin goles. Sin embargo, su presente es de todo o nada: solo empató 4 de sus últimos 23 encuentros.

11. Experiencia en Mano a Mano

Los Three Lions cumplirán hoy 29 partidos en fases de eliminación directa en Copas del Mundo, con un saldo histórico de 13 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

12. Garantía de Gol

El ataque inglés está encendido: marcaron 2 o más goles en sus últimos 4 partidos de esta edición, y lo hicieron en 8 de sus últimos 11 partidos mundialistas.

13. Historial vs. CONMEBOL en eliminación directa

Inglaterra jugará su partido número 20 en Mundiales ante selecciones sudamericanas. En "mata-mata", el historial está sumamente parejo: avanzó en 4 ocasiones y quedó eliminado en 5 (dos de ellas ante Argentina en 1986 y 1998).

14. Su cuarta semifinal

Es la 4ª semifinal para Inglaterra en su historia (1G-1E-1P). Ganó en 1966 (2-1 a Portugal), empató y cayó por penales en 1990 (Alemania) y perdió en la prórroga de 2018 (1-2 ante Croacia).

15. Prórrogas y penales ingleses

Disputaron 11 tiempos extras en su historia mundialista (4G-4E-3P). En tandas de penales su historial es esquivo: ganaron solo 1 (vs. Colombia en 2018) y perdieron 3 (incluida la de Francia 1998 contra Argentina).

16. Los nombres claves de Tuchel

Harry Kane: Goleador histórico inglés en Mundiales (14 goles en total, 6 en este torneo).

Jude Bellingham: Suma 7 goles en Mundiales (6 en esta edición). Inglaterra es el primer equipo en la historia en tener dos jugadores con 6 o más goles en una misma Copa del Mundo.

Jordan Pickford: Alcanzará su 19° partido mundialista (récord absoluto para un jugador inglés).

17. Un presente demoledor

Argentina llega con puntaje ideal y es la selección más goleadora del Mundial 2026 con 17 tantos. Superó en fila a Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2 en prórroga), Egipto (3-2) y Suiza (3-1 en prórroga). Además, acumula 12 partidos invicta en Mundiales (10G-2E).

Lionel Scaloni junto a Julián Álvarez, una pieza clave en su etapa de DT de Selección Argentina. EFE

18. Dominio sobre Europa y récord de Scaloni

La Albiceleste jugará su partido número 62 ante rivales de la UEFA en Mundiales. Marcó 2 o más goles en sus últimos 7 cruces ante europeos. En el banco, Lionel Scaloni dirigirá su 14° partido mundialista, igualando al histórico Carlos Salvador Bilardo como el DT argentino con más presencias en Copas del Mundo.

19. Una racha de goles históricos y semifinales perfectas

Efectividad goleadora: Argentina lleva 12 partidos consecutivos marcando al menos 2 goles , la racha más larga de la historia de los Mundiales.

Mística en semis: Argentina disputó 5 semifinales en su historia y avanzó en absolutamente todas (1930, 1986, 1990, 2014 y 2022). Tres de ellas en tiempo regular y dos por la vía de los penales.

Triunfazo de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en tiempo extra, con un gol agónico de Lautaro Martínez para sellar el 3-1. EFE

20. El Rey de las prórrogas, penales y la leyenda de Messi