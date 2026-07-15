La Selección de España se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar con autoridad por 2-0 a Francia en Dallas. Con el boleto asegurado para el partido decisivo del próximo domingo, el director técnico de la Roja, Luis de la Fuente, se refirió al trascendental cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra y reveló sin filtros a cuál de los dos prefiere enfrentar en la final.
¿Argentina o Inglaterra? La respuesta de Luis de la Fuente al elegir rival para la final del Mundial 2026.
Gentileza.
El deseo de Luis de la Fuente: ¿Por qué prefiere a la Selección Argentina?
Al ser consultado sobre si prefería medirse contra los Three Lions de Thomas Tuchel o contra la Scaloneta, el entrenador de Haro no titubeó y apeló al plano personal, destacando su estrecho vínculo con el seleccionador argentino:
"Me gustaría jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero Inglaterra también será un rival muy duro", confesó el estratega español en diálogo con la prensa tras sellar su pase a la final.
De la Fuente y Scaloni mantienen una excelente relación de respeto mutuo desde hace años, por lo que un eventual choque entre España y Argentina en el partido decisivo contaría con un condimento sumamente especial en los bancos de suplentes.
Un hito histórico en el Mundial 2026
Más allá de sus preferencias personales, el DT de la selección española valoró el altísimo nivel de los cuatro equipos que llegaron a las instancias finales del certamen, señalando un récord sin precedentes en la historia de los Mundiales:
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Poderío absoluto: " Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA, algo que ocurre por primera vez en la historia", analizó De la Fuente, remarcando la paridad y la justicia deportiva en el desarrollo del torneo en Norteamérica.
Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026
La gran definición de la Copa del Mundo, donde España ya espera por el ganador del clásico entre la Albiceleste y el conjunto británico, tiene fecha y hora confirmadas:
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Día: Domingo 19 de julio de 2026.
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Hora: 16 (hora Argentina).
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Instancia: Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Rivales: España vs. Argentina o Inglaterra