Cuánto cobran los jugadores de Inglaterra en el Mundial 2026: los millones que están en juego ante Argentina

Aunque cada jugador inglés recibe 2.000 libras por partido, el plantel dona el total a la Fundación de Futbolistas, mientras figuras suplentes ganan fortunas en sus clubes.

La Selección de Inglaterra se enfrenta este miércoles a Argentina por un puesto en la final del Mundial. Detrás del objetivo deportivo, la federación inglesa maneja cifras millonarias: el equipo ya aseguró 20 millones de libras por alcanzar las semifinales, un premio que se repartirá entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

Para los integrantes de los "Tres Leones", representar al país no se traduce en ingresos directos por partido. Cada futbolista percibe un salario estándar de 2.000 libras esterlinas por cada encuentro disputado en esta Copa del Mundo. Sin embargo, todo el equipo dona la totalidad de esos honorarios directamente a la Fundación de Futbolistas de Inglaterra para apoyar diversas causas benéficas.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1. EFE/ Alex Cruz Esta práctica de altruismo contrasta con las realidades financieras que viven en sus respectivas ligas profesionales. Según el diario inglés The Mirror, el caso más extremo es el del delantero suplente Ivan Toney, quien pese a no haber disputado ni un solo minuto de juego en lo que va del certamen, percibe un sueldo semanal de 423.220 libras esterlinas en el club Al-Ahli de Arabia Saudí, lo que hace un total de 17 millones de dólares al mes.

Ivan Toney, jugador del Al-Ahli de Arabia Saudí. Bonificaciones millonarias por el primer título desde 1966 La verdadera ganancia económica para el plantel inglés depende del éxito absoluto en el torneo. La Asociación de Fútbol (FA) estableció un lucrativo sistema de bonificaciones si el equipo de Thomas Tuchel logra conseguir el trofeo. Según los informes, el equipo se repartiría un fondo de 15 millones de libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 577.000 libras por cada jugador.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. @England El rendimiento del equipo ya generó beneficios significativos para la federación británica. El fondo total de premios de la FIFA registró un incremento del 50 % respecto a la competición de Qatar 2022. Solo por haber llegado a la instancia de semifinales, la FA ya tiene garantizados al menos 27 millones de dólares, de los cuales la mitad se distribuirá internamente entre los jugadores y el staff.