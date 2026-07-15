La astrología predijo el Argentina-Inglaterra y encontró una coincidencia entre Messi y Maradona en 1986

Messi presenta hoy el mismo tránsito extraordinario del Sol, Marte y Lilith que tuvo Diego Maradona cuando eliminó a los ingleses en el Mundial de México 1986.

"Líder y rebelde como nadie": el vaticinio de un astrólogo para la semifinal en Atlanta.

El cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 tomó un giro místico tras la revelación de las cartas astrológicas. El capitán Lionel Messi llega al Mercedes-Benz Stadium con una configuración energética idéntica a la de 1986. Los planetas sugieren un liderazgo rebelde frente a un bando inglés debilitado por obstáculos internos.

Para el astrólogo Matías Ferra, conocido como @lodicelaluna, las luminarias acompañan directamente a la dupla de Lionel Scaloni y Messi. Por el contrario, el director técnico Thomas Tuchel y el capitán Harry Kane aparecen en una posición de vulnerabilidad. Las cartas señalan que los líderes británicos enfrentan dificultades, incluyendo roces recientes entre el entrenador y Jude Bellingham.

La coincidencia de 1986 y el impacto de Plutón en el Medio Cielo La coincidencia más impactante reside en los tránsitos planetarios que se repiten tras cuatro décadas. En 1986, Diego Maradona enfrentó a los ingleses con el Sol junto a su Marte y Lilith natales en Cáncer. Este miércoles, Messi presenta exactamente esa misma posición astral en la previa del encuentro. El ascendente del partido cae sobre su Plutón natal, lo que se asocia con una capacidad determinante para influir en el desarrollo del evento.

La Luna nueva sobre su Marte natal refuerza la iniciativa competitiva del capitán. Esta configuración permite al especialista definir al jugador como un "líder y rebelde como nadie". Bajo esta energía, el equipo albiceleste tendría la ventaja para imponer el ritmo y asumir el control del juego en Atlanta. Inglaterra, sin embargo, cuenta con herramientas para responder mediante la disciplina táctica y el aprovechamiento de errores puntuales.

Las estrellas fijas que rigen el encuentro dividen el cielo: los ingleses operan bajo Khambalia, mientras que Argentina recibe la influencia de Hamal y Schedir. Para activar estas energías, el experto recomendó el uso de los colores amarillo y azul como elementos de apoyo astrológico.