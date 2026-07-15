Perdió a su madre antes del Mundial 2026, se convirtió en el jugador británico más caro de la historia y hoy lidera el mediocampo de Inglaterra

Apenas tres meses después del fallecimiento de su madre, el mediocampista batió el récord histórico de traspasos y se consolidó como titular de Inglaterra.

Elliot Anderson se convirtió este verano en el motor del mediocampo inglés bajo la dirección de Thomas Tuchel. Tras su traspaso récord al Manchester City por 116 millones de libras, el joven lideró la victoria ante Noruega en cuartos de final, ocultando una profunda crisis personal vivida solo semanas antes del inicio del Mundial 2026.

El mediocampista no es el único de su familia bajo los focos en Estados Unidos. Su hermano Wil Anderson, reconocido por su participación en el programa Love Island en 2024, sigue el certamen desde las gradas junto a su prometida, la modelo Uma Jammeh. La pareja, que sobrevivió al escrutinio del reality show, se desplaza entre sedes mientras Wil desarrolla una carrera paralela en el boxeo.

Elliot Anderson junto a Thomas Tuchel, DT de Inglaterra. El impacto de la tragedia familiar y el ascenso mediático de los Anderson Detrás de los flashes del compromiso anunciado en Instagram y las victorias en el cuadrilátero, como el nocaut sobre Jake Cornish en marzo, la familia atraviesa un luto reciente. Helen Anderson, madre de los hermanos, falleció en abril tras una breve enfermedad. Wil describió a su madre como el mayor apoyo y la motivación principal para el éxito de ambos hijos, asegurando que ninguno habría llegado tan lejos sin su sacrificio.

El fallecimiento de Helen coincidió con el movimiento más importante en la carrera profesional de Elliot. A principios de mes, el Manchester City confirmó un acuerdo con el Nottingham Forest por una cifra cercana a los 116 millones de libras esterlinas. Este monto convirtió al centrocampista en el jugador británico más caro de todos los tiempos, superando marcas previas justo antes de su consolidación definitiva en la selección nacional.

Elliot Anderson junto a sus hermanos Will y Louis. Un motor de 116 millones impulsado por la resiliencia Thomas Tuchel, quien otorgó a Anderson su debut absoluto en septiembre pasado, siempre vio al jugador como el eje central de su esquema táctico. El desempeño del futbolista respondió con creces a la presión económica y personal, especialmente durante la victoria por 2-1 frente a Noruega en los cuartos de final. Aquel encuentro exigió un desgaste físico extremo que Anderson evidenció en el tramo final del juego.