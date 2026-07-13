13 de julio de 2026 - 10:04

Falló una jugada clave en el Mundial 2026 y recibió amenazas de muerte: la esposa de una estrella de Noruega contó el calvario que vivieron

Mientras Noruega celebraba su mejor Mundial en casi tres décadas, la pareja del delantero Alexander Sorloth denunciaba amenazas de muerte dirigidas contra sus propios hijos.

Alexander Sorloth no asistió a Erling Haaland en el último partido del seleccionado en el Mundial 2026.&nbsp;

Alexander Sorloth no asistió a Erling Haaland en el último partido del seleccionado en el Mundial 2026. 

Foto:

Por Francisco Moreno

La histórica participación de Noruega en el Mundial 2026 terminó en una pesadilla personal para Alexander Sorloth. Tras la derrota 2-1 ante Inglaterra en cuartos de final, el delantero y su familia se convirtieron en el blanco de una violenta campaña de acoso digital motivada por una decisión táctica durante el encuentro.

Leé además

pan nube hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Redacción Por Las Redes
La nueva vida de Sandra Borghi, lejos de la televisión. 

Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Sandra Borghi después de 25 años en periodismo

Por Daniela Leiva

Sorloth, jugador del Atlético de Madrid, optó por rematar al arco en solitario durante un contraataque en lugar de asistir a Erling Haaland en una jugada clave. El fallo impidió aumentar la ventaja noruega y antecedió al empate inglés, marcando el inicio de una escalada de odio que superó los 100.000 comentarios ofensivos en diversas plataformas sociales. El futbolista reconoció la dureza del momento en la zona mixta al declarar que es difícil fallar cuando se lucha por llegar a las semifinales del Mundial.

La denuncia de Lena Selnes y las acciones legales contra el odio digital

La situación escaló rápidamente hasta involucrar la seguridad de los hijos de la pareja. Lena Selnes, compañera de Sorloth, denunció públicamente la magnitud de las agresiones mediante la difusión de capturas de pantalla con mensajes hostiles que incluían deseos de muerte para su familia. Entre los textos recibidos en su cuenta de Instagram figuraban incitaciones al suicidio del jugador y amenazas explícitas de violencia física contra sus allegados.

La esposa del jugador subi&oacute; una captura de pantalla con las amenazas recibidas a su historia en la red social Instagram.

La esposa del jugador subió una captura de pantalla con las amenazas recibidas a su historia en la red social Instagram.

Ante la intensidad y persistencia de los ataques, Selnes confirmó que iniciará acciones legales contra los responsables de las cuentas con mensajes más graves. La pareja del delantero manifestó que el fútbol genera alegría pero también mucho odio, instando a los aficionados a pensar dos veces antes de actuar de esa manera. El acoso se produjo a pesar de que el equipo escandinavo lograba un hito histórico tras 28 años de ausencia en la máxima cita mundialista.

Qué dijo el técnico de Noruega sobre el clima de hostilidad hacia los jugadores

El seleccionador nacional Stale Solbakken calificó el clima de hostilidad digital como trágico durante una reciente conferencia de prensa en Miami. El técnico lamentó que el mundo actual viva con las emociones a flor de piel de una forma violenta y reveló que aconsejó a los integrantes del plantel evitar el uso de redes sociales para recargar energías de manera saludable tras la eliminación.

La derrota por 2-1 en tiempo suplementario ante el conjunto británico puso fin al camino de la generación liderada por Martin Odegaard y el propio Haaland. Mientras las cuatro selecciones semifinalistas, incluyendo a Argentina e Inglaterra, ajustan sus estrategias para los cruces definitivos del 19 de julio, la familia de Sorloth evalúa la persistencia del acoso antes de avanzar formalmente en los tribunales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió el actor Sam Neill a los 78 años

Murió a los 78 años Sam Neill, el célebre protagonista de "Jurassic Park"

Por Redacción Espectáculos
Licha Martínez y Cuti Romero.

La frase de Gary Neville sobre Licha Martínez y Cuti Romero que encendió la previa de Argentina-Inglaterra: "Regalan un gol por partido"

Argentina deja la Albiceleste para la semifinal en Atlanta.

Confirmado: Argentina jugará de azul ante Inglaterra y buscará repetir una historia que ilusiona

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto