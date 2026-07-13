Falló una jugada clave en el Mundial 2026 y recibió amenazas de muerte: la esposa de una estrella de Noruega contó el calvario que vivieron

Mientras Noruega celebraba su mejor Mundial en casi tres décadas, la pareja del delantero Alexander Sorloth denunciaba amenazas de muerte dirigidas contra sus propios hijos.

Alexander Sorloth no asistió a Erling Haaland en el último partido del seleccionado en el Mundial 2026.

La histórica participación de Noruega en el Mundial 2026 terminó en una pesadilla personal para Alexander Sorloth. Tras la derrota 2-1 ante Inglaterra en cuartos de final, el delantero y su familia se convirtieron en el blanco de una violenta campaña de acoso digital motivada por una decisión táctica durante el encuentro.

Sorloth, jugador del Atlético de Madrid, optó por rematar al arco en solitario durante un contraataque en lugar de asistir a Erling Haaland en una jugada clave. El fallo impidió aumentar la ventaja noruega y antecedió al empate inglés, marcando el inicio de una escalada de odio que superó los 100.000 comentarios ofensivos en diversas plataformas sociales. El futbolista reconoció la dureza del momento en la zona mixta al declarar que es difícil fallar cuando se lucha por llegar a las semifinales del Mundial.

La denuncia de Lena Selnes y las acciones legales contra el odio digital La situación escaló rápidamente hasta involucrar la seguridad de los hijos de la pareja. Lena Selnes, compañera de Sorloth, denunció públicamente la magnitud de las agresiones mediante la difusión de capturas de pantalla con mensajes hostiles que incluían deseos de muerte para su familia. Entre los textos recibidos en su cuenta de Instagram figuraban incitaciones al suicidio del jugador y amenazas explícitas de violencia física contra sus allegados.

La esposa del jugador subió una captura de pantalla con las amenazas recibidas a su historia en la red social Instagram. Ante la intensidad y persistencia de los ataques, Selnes confirmó que iniciará acciones legales contra los responsables de las cuentas con mensajes más graves. La pareja del delantero manifestó que el fútbol genera alegría pero también mucho odio, instando a los aficionados a pensar dos veces antes de actuar de esa manera. El acoso se produjo a pesar de que el equipo escandinavo lograba un hito histórico tras 28 años de ausencia en la máxima cita mundialista.

Qué dijo el técnico de Noruega sobre el clima de hostilidad hacia los jugadores El seleccionador nacional Stale Solbakken calificó el clima de hostilidad digital como trágico durante una reciente conferencia de prensa en Miami. El técnico lamentó que el mundo actual viva con las emociones a flor de piel de una forma violenta y reveló que aconsejó a los integrantes del plantel evitar el uso de redes sociales para recargar energías de manera saludable tras la eliminación.