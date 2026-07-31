31 de julio de 2026 - 17:52

Crisis migratoria en Ceuta: asciende a 57 la cifra de muertos y ya son 50.000 los ingresos irregulares

El Gobierno español desplegó refuerzos de seguridad y anunció nuevas medidas para impedir cruces por vía marítima y combatir el tráfico de personas.

Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes.

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EFE/JALAL MORCHIDI
Los Andes | Redacción Mundo
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El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis, lo que rebasó la capacidad de recepción del enclave y provocó el despliegue de oficiales adicionales de la Policía Nacional y de personal de la Guardia Civil y unidades militares para reforzar la seguridad fronteriza.

Alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis

Alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis

Muchos migrantes que regresaron posteriormente a Marruecos aseguraron que las autoridades les proveerían alojamiento a su llegada a España, pero encontraron instalaciones de recepción saturadas y pocas posibilidades de quedarse en Ceuta, según relataron a medios locales.

Europa refuerza su apoyo a España

La Comisión Europea afirmó este viernes que está lista para brindar apoyo adicional a España, incluyendo reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si es requerido por Madrid.

La comisión señaló que también mantiene contacto cercano con autoridades marroquíes para fortalecer la gestión fronteriza y prevenir más cruces irregulares.

Aunque los cruces han disminuido considerablemente, autoridades españolas dijeron que fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima en la frontera en Ceuta y que continúan en coordinación con Marruecos para prevenir más llegadas irregulares a gran escala.

España refuerza el control fronterizo ante nuevos cruces

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien calificó lo ocurrido como “una violación de la integridad territorial de España”.

Durante su visita, Sánchez anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima.

Miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes custodian la zona del paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Se produjeron disturbios cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera, y algunas intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.

Miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes custodian la zona del paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Se produjeron disturbios cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera, y algunas intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.

Asimismo, afirmó que el Gobierno acelerará la identificación y repatriación de los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular, agradeció la cooperación de Marruecos en las labores de control fronterizo, además, aseguró que se intensificarán las acciones contra las redes de tráfico de personas.

El Gobierno español desplegó refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Ceuta, mientras los centros de acogida de la ciudad continúan sometidos a una fuerte presión.

Italia toma medidas frente a la crisis migratoria

La primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció la suspensión de la aplicación del espacio Schengen a España y explicó que “se trata de una medida extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país”.

“La medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano”, afirmó.

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