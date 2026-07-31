Italia suspende la libre circulación con España y reintroduce controles migratorios por la crisis en Ceuta

Italia anunció este viernes la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen de la UE con España. como respuesta a la afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde la vecina Marruecos .

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Por otro lado, Italia se mostró "dispuesta" a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas "para restablecer el pleno control de las fronteras".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , justificó en sus redes sociales la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España como una medida extraordinaria adoptada "para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país".

Meloni aseguró que la medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario y que se pondrá especial atención en limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano .

Además, la mandataria señaló que Italia está dispuesta a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y afrontar con determinación la situación derivada de la crisis en Ceuta.

Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la decisión afecta a quienes viajen por avión o por barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano dispuso la reintroducción de los controles en puertos y aeropuertos por la crisis en Ceuta, según fuentes oficiales citadas por el diario El Mundo y la Agencia Noticias Argentinas.

Crisis migratoria en Ceuta (España), en la frontera con Marruecos EFE

Posteriormente las autoridades aclararon que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos no comunitarios. Fuentes gubernamentales precisaron que no habrá cambios para viajeros españoles y europeos, que seguirán entrando a Italia "como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional".

La resolución fue tomada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras. Por ahora no se informó la duración de la reintroducción de los controles.

En paralelo, Piantedosi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para coordinar el refuerzo de los controles en las fronteras terrestres entre Francia e Italia.

La reacción en España

La medida italiana generó rechazo en Madrid: el jueves por la noche el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, condenó la petición de su homólogo italiano, Antonio Tajani, de suspender el tratado y convocó al embajador italiano en Madrid para pedir aclaraciones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la postura de Albares en redes sociales y difundió datos de Frontex que, según citó Euronews, indican que las entradas irregulares a Italia duplican las registradas en España.

El anuncio italiano llega en un contexto en el que el Ministerio del Interior español informó que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África durante la crisis ya han retornado a Marruecos: unas 48.300 personas de las 50.000 estimadas.

En el pasado Italia ya recurrió a controles temporales en fronteras, como cuando los aplicó en su paso con Eslovenia para contener las llegadas por la ruta balcánica.