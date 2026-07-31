Murió Franco Baresi a los 66 años: el adiós a una leyenda del Milan y de la Selección de Italia

El fútbol italiano amaneció de luto. Franco Baresi, uno de los mejores defensores de todos los tiempos y emblema absoluto del AC Milan , falleció este viernes a los 66 años . La noticia fue confirmada por el club rossonero, que despidió a su capitán histórico con un mensaje cargado de emoción y recordó que su legado seguirá siendo parte inseparable de la identidad de la institución.

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La despedida al gran capitán de un fútbol que ya no existe

“La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su grandeza serán, para siempre, parte fundamental del ADN del club ”, expresó la entidad, que retiró el dorsal número 6 en honor al hombre que vistió esa camiseta durante dos décadas.

Nacido en Travagliato, el 8 de mayo de 1960, Baresi construyó una carrera que hoy parece irrepetible. Debutó en la Serie A con apenas 17 años, el 23 de abril de 1978 , y nunca defendió otra camiseta que no fuera la del Milan . Disputó 719 partidos oficiales, una cifra solo superada por Paolo Maldini, con quien integró una de las defensas más recordadas de la historia junto a Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta.

Su inteligencia táctica, la capacidad para anticipar cada jugada y un liderazgo silencioso lo convirtieron en el espejo donde se miraron generaciones enteras de zagueros. Fue capitán durante 15 temporadas y levantó un palmarés extraordinario : seis Scudetti, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales, en la época dorada del Milan dirigido por Arrigo Sacchi y Fabio Capello.

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Disputó 82 partidos con la Azzurra y participó en tres Mundiales. Fue campeón del mundo en España 1982, aunque sin sumar minutos , alcanzó el tercer puesto en Italia 1990 y quedó a un paso de la gloria en Estados Unidos 1994. Aquella final frente a Brasil también dejó una de las imágenes más dolorosas de su carrera: erró el primer penal de la definición, un episodio que jamás opacó su condición de leyenda.

Franco Baresi Archivo

En 1989 estuvo muy cerca de conquistar el Balón de Oro. Terminó segundo detrás de su compañero Marco van Basten, un reconocimiento que confirmó su lugar entre los futbolistas más influyentes de su época.

Tras retirarse en 1997, jamás se alejó del Milan. Desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente honorario y seguía siendo una referencia permanente para las nuevas generaciones.

La salud de Franco Baresi

La salud de Baresi se había deteriorado desde agosto de 2025, cuando durante un control médico le detectaron un nódulo pulmonar. Fue intervenido quirúrgicamente y comenzó un tratamiento de recuperación, aunque nunca logró restablecerse por completo.

Su última aparición pública ocurrió en febrero, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde llevó la antorcha olímpica junto a Giuseppe Bergomi, histórico referente del Inter.

Su muerte provocó una inmediata ola de homenajes en todo el mundo. El Inter, eterno rival ciudadano, también dejó de lado la rivalidad para despedirlo con respeto, destacando su papel como protagonista de los grandes clásicos de Milán.

Se fue un defensor extraordinario, un capitán irrepetible y uno de esos futbolistas que trascendieron los títulos. En una época en la que la fidelidad a un club parece una rareza, Franco Baresi fue el último gran símbolo de una vida entera dedicada a una sola camiseta.