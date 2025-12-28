Quién es el futbolista del Milan que batió récords de ventas y ahora es noticia por Sydney Sweeney

Los rumores que vinculan al futbolista Christian Pulisic con la actriz Sydney Sweeney encienden las redes y el mercado de lujo.

Quién es la estrella del Milan que habría conquistado el corazón de Sydney Sweeney.

El AC Milan no solo celebra goles en la red, sino también un fenómeno comercial sin precedentes. Desde la llegada de su nueva figura, las ventas de merchandising del club se dispararon un 147%, impulsadas por lo que ya se conoce como la "Pulisic-manía".

Sin embargo, el nombre de este jugador atravesó las páginas deportivas a las de espectáculos. Según fuertes rumores en la prensa italiana, el delantero estaría iniciando un romance con una de las actrices más populares del mundo: Sydney Sweeney.

cmpulisic_471363701_1112772350168758_7766850007107158235_n Christian Pulisic, figura del Milan Un "Power Couple" que mueve fortunas Según La Gazzetta dello Sport, el rumor cobró fuerza tras una publicación en la cuenta de Instagram DNA Bomber y lo cierto es que ambos son verdaderas "máquinas de hacer dinero". Christian Pulisic, el capitán de la selección de Estados Unidos, logró que las ventas de camisetas con su nombre representen el 70% de las personalizaciones en tiendas especializadas.

DLA - 2025-12-28T130056.440 Sydney Sweeney. El misterioso vínculo entre el goleador del Milan y la protagonista de la biopic del año El dato curioso que une sus mundos es el deporte. Mientras Pulisic brilla en el San Siro, Sweeney acaba de protagonizar "Christy", una película biográfica donde interpreta a la legendaria boxeadora Christy Martin.

Para este papel, la actriz se sometió a un entrenamiento físico intenso, ganando casi 14 kilos de masa muscular y realizando sus propias escenas de riesgo. Esta dedicación al alto rendimiento parece ser un punto de conexión con la disciplina del futbolista.