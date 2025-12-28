28 de diciembre de 2025 - 11:23

Valentín Barco habló de su salida de Boca y fue contundente con Riquelme: "La gente se dio cuenta"

El futbolista recordó los días previos a su partida del club, cuestionó la falta de diálogo con la dirigencia y agradeció el respaldo del hincha xeneize

Valentín Colo Barco apuntó contra Riquelme

Foto:

Por Cristian Reta

Valentín “Colo” Barco volvió a referirse a uno de los episodios más resonantes de los últimos años en Boca Juniors: su salida del club a comienzos de 2024. Desde Europa, donde atraviesa un buen presente futbolístico, el lateral repasó cómo vivió aquel momento y dejó definiciones claras sobre su relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

“Nunca hubo relación, ni hay”, afirmó Barco una entrevista con el youtuber Ezzequiel, tras ser consultado por su vínculo con Riquelme, actual presidente de Boca. La frase expuso con crudeza la distancia entre el futbolista y la conducción del club en los meses previos a su salida, cuando decidió ejecutar su cláusula de rescisión para continuar su carrera en Europa.

El defensor explicó que la falta de comunicación fue determinante en su decisión. Según relató, intentó contactarse con integrantes del Consejo de Fútbol en los días previos a su partida, pero no obtuvo respuesta: “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie”, sostuvo el jugador hoy consolidado en el fútbol europeo y con proyección en la Selección argentina, marcando un quiebre definitivo en la relación.

El Colo Barco firmará un contrato por seis temporadas con el Brighton de la Premier League
El respaldo del hincha y la frase que resonó en Boca

Más allá del conflicto dirigencial, Barco hizo especial hincapié en el acompañamiento de la gente de Boca, a la que señaló como clave en aquel contexto: “En ese momento la gente se dio cuenta”, expresó, y agregó: “Estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”.

Esa identificación con el hincha fue uno de los ejes centrales de su testimonio. Para Barco, el apoyo desde las tribunas y en las redes sociales contrastó con el silencio institucional que, según su versión, encontró puertas adentro del club.

Embed - GIRA EUROPEA #1: COLO BARCO

Al ser consultado sobre las declaraciones que Riquelme realizó tras su salida, el futbolista evitó profundizar la polémica: “A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, dijo, dejando en claro que prefiere no alimentar el conflicto.

La intención de quedarse y una salida que no era el plan inicial

Barco también aclaró que su idea original no era irse de Boca en ese momento: “La idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca”, explicó, dando a entender que la decisión final fue consecuencia de un proceso desgastante y no de un plan previamente definido.

La ejecución de la cláusula de rescisión generó fuertes repercusiones en su momento, tanto en el club como en el mundo Boca. Desde la dirigencia se había cuestionado la decisión del jugador, mientras que una parte importante de los hinchas respaldó su postura y criticó la gestión del conflicto.

El Colo Barco fue transferido al Racing de Estrasburgo
Pese a la tensión vivida, Barco no cerró la puerta a un eventual regreso: “Me encantaría volver en un futuro”, aseguró, y explicó que su deseo está directamente ligado al vínculo con la gente. “Estoy muy agradecido y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”.

