Dos gigantes sudamericanos sondearon a un delantero de Boca que aún no tiene su protagonismo deseado

En las últimas horas, Riquelme recibió llamados por parte de ambos clubes, pero la negociación por el delantero de Boca será difícil.

Dos históricos clubes Uruguayos vienen a la carga por el delantero de Boca.

El mercado de pases de Boca empieza a tomar forma tanto en la llegada de nuevas caras como en la salidas de caras conocidas. En ese sentido, dos históricos del fútbol uruguayo pusieron la mira en un apellido que hoy no es prioridad en el club.

Nacional y Peñarol sondearon al Xeneize por Brian Aguirre, quien que quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico en el ocaso del 2025 y desde la dirigencia de Juan Román Riquelme lo ven como una posibilidad muy factible, pero a su vez no se quieren desprender del jugador.

Tanto el conjunto tricolor como el aurinegro, evalúan incorporarlo para la próxima temporada y ya levantaron el teléfono, aunque de manera informal y sin propuesta de por medio. La falta de minutos recientes alimenta la expectativa de que en "La Ribera" acepten negociar una salida, ya sea a préstamo o mediante una transferencia, pero la realidad indica que difícilmente alguno de los dos pueda pagar el elevado precio del delantero.

Cabe recalcar que Boca invirtió cerca de 4,6 millones de dólares para comprarle el pase del jugador a Newell's , una cifra bastante elevada para lo que ha mostrado el jugador en su actual paso por Boca. Pese a esto, desde la dirigencia no evalúan soltar al jugador y planean sostenerlo en el plantel de cara a 2026.

Los números del delantero de Boca dan que hablar sobre su situación

Desde su desembarco en 2024 disputó 37 encuentros oficiales, con 1.840 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. Si bien tuvo una etapa con presencia sostenida en el once, su participación se redujo notablemente en el cierre del año.

