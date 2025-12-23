Insólito: un jubilado escupió una hoja de árbol que el viento le metió en la boca y lo multaron con 170 euros

Un jubilado de 86 años fue sancionado en Inglaterra por “tirar basura” tras escupir una hoja que le entró accidentalmente en la boca. El caso generó críticas.

Roy Marsh, un jubilado de 86 años, fue multado en Inglaterra tras escupir una hoja que el viento le metió accidentalmente en la boca, en un caso que desató críticas por el exceso de celo policial.

Lo que parecía una escena cotidiana terminó convirtiéndose en una historia que despertó polémica en Inglaterra. Roy Marsh, un jubilado de 86 años, fue multado en la ciudad costera de Skegness, en el condado de Lincolnshire, luego de escupir en la vereda una hoja de árbol que el viento le había metido accidentalmente en la boca. Para los agentes, el gesto constituyó una infracción por “tirar basura ” en la vía pública.

El hecho ocurrió mientras el anciano descansaba en un banco de un parque. Un fuerte vendaval levantó hojas del suelo y una de ellas terminó en su boca. Marsh, sorprendido y molesto, la escupió de inmediato. Instantes después, dos policías se acercaron y le notificaron la sanción, que en un principio fue de 285 euros y luego se redujo a 170.

En declaraciones posteriores, el jubilado aseguró que intentó explicar lo ocurrido, pero que no fue escuchado. “Fue algo totalmente involuntario. No arrojé basura, solo reaccioné”, sostuvo.

Embed Indignación familiar y cuestionamientos públicos La situación generó aún más enojo en su familia, que calificó el accionar policial como desmedido y falto de sentido común.

Su hija Jane remarcó además que Marsh padece asma severa y una afección cardíaca, lo que volvió el episodio aún más angustiante. Según su testimonio, uno de los agentes fue “increíblemente grosero” y desestimó cualquier intento de explicación.

El caso no tardó en viralizarse y abrió un debate más amplio sobre la aplicación estricta de normas municipales. Incluso dirigentes locales se sumaron a las críticas. El concejal del condado Adrian Findley afirmó que este tipo de sanciones “van demasiado lejos” y advirtió que situaciones así pueden dañar la imagen de la ciudad ante vecinos y turistas.Mientras tanto, Marsh reclama que las leyes se apliquen con criterio y humanidad.