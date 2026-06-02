Escándalo en Uruguay: Orsi quedó en medio de la polémica porque compró una camioneta con descuento

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , quedó envuelto en una polémica tras revelarse que adquirió una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida valuada en unos 80.000 dólares con un descuento superior al 30% , lo que generó cuestionamientos de la oposición y obligó al mandatario a salir públicamente a dar explicaciones.

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La controversia se originó a partir de una investigación periodística que analizó la declaración jurada del jefe de Estado y detectó inconsistencias en torno a la compra del vehículo realizada poco antes de asumir la Presidencia. Posteriormente, la difusión de la factura de adquisición confirmó que Orsi había recibido una rebaja cercana a los 25.000 dólares respecto del valor de mercado.

Ante el creciente revuelo político, el mandatario publicó un video en redes sociales en el que defendió la operación y aseguró que actuó de manera transparente .

“Antes de asumir el cargo decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia en el comienazo de la gestión”, sostuvo Orsi. Según explicó, una concesionaria le ofreció cambiar su camioneta modelo 2020 por una versión más nueva de la misma marca, propuesta que aceptó al considerar que reunía las "condiciones de seguridad" necesarias para el ejercicio de la función presidencial.

El presidente reconoció que el precio ofrecido le resultó razonable y afirmó que tomó la decisión porque estaba dentro de sus posibilidades económicas.

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Uno de los cuestionamientos llegó desde el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien consideró insuficientes las explicaciones brindadas y sostuvo que ese tipo de argumentos afectan la imagen institucional de la Presidencia: "Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto", recriminó.

La polémica también alcanzó al vehículo eléctrico de la misma marca utilizado por Orsi durante la ceremonia de asunción del 1 de marzo de 2025. Sectores de la oposición plantearon dudas sobre una posible vinculación entre aquel hecho y el importante descuento recibido posteriormente.

En ese contexto, el diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes para conocer las condiciones bajo las cuales se seleccionó y utilizó el auto que trasladó al mandatario durante el acto de traspaso de mando.

Yamandú Orsi El presidente Yamandú Orsi usuó una SUV marca Hyundai en el día de su asunción.

Orsi negó cualquier relación entre ambos episodios: "La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda", aseguró.

"Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado", dijo.

Según informó la prensa uruguaya, la operación incluyó la entrega de dos vehículos como parte de pago: una camioneta de su propiedad y una Renault Stepway que había sido donada para destinada originalmente a una rifa organizada durante la campaña electoral. Este último aspecto abrió un nuevo foco, ya que el premio nunca fue adjudicado.

También que realizó una transferencia de US$15.000 con la que habría completado la transacción del vehículo tasado en alrededor de US$80 mil.

Sobre este punto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reconoció que las explicaciones podrían haber llegado más rápido, pero respaldó la decisión de Orsi de dar la cara ante la opinión pública.

En su mensaje, el mandatario insistió en que toda la documentación vinculada a la operación fue presentada correctamente y sostuvo que siempre actuó con honestidad.

“Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente”, afirmó.