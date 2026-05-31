El último baile de Bielsa y una ausencia inesperada: los 26 elegidos de Uruguay para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa confirmó los 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026. A través de un video original donde se lo ve repartiendo diarios en bicicleta, el entrenador argentino presentó una lista liderada por Federico Valverde como capitán, pero marcada por la sorpresiva ausencia del lateral Nahitan Nández.
La noticia más impactante de la convocatoria es la exclusión del lateral, que fue una pieza clave durante las Eliminatorias Sudamericanas y que quedó fuera de la lista definitiva por motivos extrafutbolísticos. Esta baja obligará al cuerpo técnico a reestructurar una zona defensiva que mantiene a pilares como Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.
La presentación de los jugadores apeló a la identidad cultural uruguaya con una producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La banda sonora fue la canción “Cielo de un solo color” de No Te Va Gustar, seleccionada por el 70% de los más de 900.000 hinchas que participaron en una votación abierta. El video muestra a Bielsa recorriendo caminos de tierra en bicicleta para entregar las noticias a personalidades como Wilmar Cabrera y Danna Liberman.
El adiós de Bielsa y el liderazgo de Valverde
Este Mundial marcará el final de un ciclo para el seleccionado charrúa. Marcelo Bielsa anunció recientemente que dejará su cargo una vez que finalice la participación de Uruguay en la Copa del Mundo. El entrenador rosarino, que vive su tercera experiencia mundialista tras sus pasos por Argentina y Chile, eligió a Federico Valverde como el capitán encargado de guiar a un plantel que también cuenta con Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte.
Dentro de la nómina sobresalen dos futbolistas que militan en el fútbol argentino: el arquero Fernando Muslera, de Estudiantes de La Plata, y el defensor Matías Viña, de River Plate. Muslera, a sus 39 años, alcanzará la cifra histórica de disputar su quinta cita mundialista junto a Sergio Rochet y Santiago Mele en el arco. El mediocampo se completa con Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, figuras destacadas del fútbol brasileño.
Uruguay iniciará su camino el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami, continuando luego contra Cabo Verde y España. El video de presentación cerró con el lema “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”, un mensaje que Bielsa asintió frente a cámara para sellar el compromiso del grupo con los tres millones de habitantes que esperan ver a sus estrellas en acción.
Los 26 jugadores convocados de Uruguay para el Mundial 2026:
Arqueros
- Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)
- Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre)
- Santiago Mele (Monterrey)
Defensores
- Ronald Araújo (Barcelona)
- José María Giménez (Atlético Madrid)
- Santiago Bueno (Wolverhampton)
- Sebastián Cáceres (América de México)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Matías Viña (River Plate)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
Mediocampistas
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)
- Manuel Ugarte (Manchester United)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- Nicolás De La Cruz - Flamengo
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal)
- Brian Rodríguez (América de México)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
Delanteros
- Darwin Núñez (Al-Hilal)
- Federico Viñas (Real Oviedo)
- Rodrigo Aguirre (Tigres)