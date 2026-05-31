El último baile de Bielsa y una ausencia inesperada: los 26 elegidos de Uruguay para el Mundial 2026

La nómina incluye a referentes europeos, dos jugadores de la liga argentina y confirma el retiro de Bielsa del seleccionado tras su participación mundialista.

Marcelo Bielsa confirmó los 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026. A través de un video original donde se lo ve repartiendo diarios en bicicleta, el entrenador argentino presentó una lista liderada por Federico Valverde como capitán, pero marcada por la sorpresiva ausencia del lateral Nahitan Nández.

La noticia más impactante de la convocatoria es la exclusión del lateral, que fue una pieza clave durante las Eliminatorias Sudamericanas y que quedó fuera de la lista definitiva por motivos extrafutbolísticos. Esta baja obligará al cuerpo técnico a reestructurar una zona defensiva que mantiene a pilares como Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AUF | Selección Uruguaya (@aufoficial)

La presentación de los jugadores apeló a la identidad cultural uruguaya con una producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La banda sonora fue la canción “Cielo de un solo color” de No Te Va Gustar, seleccionada por el 70% de los más de 900.000 hinchas que participaron en una votación abierta. El video muestra a Bielsa recorriendo caminos de tierra en bicicleta para entregar las noticias a personalidades como Wilmar Cabrera y Danna Liberman.

El adiós de Bielsa y el liderazgo de Valverde Este Mundial marcará el final de un ciclo para el seleccionado charrúa. Marcelo Bielsa anunció recientemente que dejará su cargo una vez que finalice la participación de Uruguay en la Copa del Mundo. El entrenador rosarino, que vive su tercera experiencia mundialista tras sus pasos por Argentina y Chile, eligió a Federico Valverde como el capitán encargado de guiar a un plantel que también cuenta con Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte.