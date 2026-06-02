Un perro antidrogas se abalanzó sobre un vicealmirante chileno en plena ceremonia y tuvieron que dar explicaciones

Un insólito episodio ocurrido durante una ceremonia oficial de la Armada de Chile se volvió viral en las últimas horas luego de que un perro entrenado para detectar drogas se abalanzara sobre un alto mando naval y le rompiera el bolsillo del pantalón frente a decenas de asistentes.

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Aunque el hecho ocurrió el pasado 7 de mayo, las imágenes comenzaron a circular masivamente el pasado viernes en redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó a la institución a emitir una explicación oficial sobre lo sucedido .

Según informó el medio chileno BioBio, el incidente tuvo lugar durante la ceremonia de graduación del Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos , realizada en la Escuela de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Aduanas, en la región de Valparaíso.

Se trató de una actividad que daba por cerraba una capacitación especializada en la que cinco funcionarios de la Policía Marítima y cuatro perros de raza pastor belga malinois fueron entrenados para la detección de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cocaína.

Perro antidrogas se abalanzó al bolsillo de un vicealmirante

Según los videos difundidos por medios locales, el episodio ocurrió mientras los oficiales y los animales participaban del acto sobre el escenario. En un momento inesperado, uno de los perros se lanzó sobre el vicealmirante Arturo Oxley, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), y se aferró a uno de los bolsillos de su uniforme.

Las imágenes muestran cómo el animal mantuvo la mordida durante varios segundos mientras su guía y otras personas intentaban separarlo. Finalmente, lograron retirar al perro del lugar, pero antes alcanzó a romper el bolsillo del pantalón del alto funcionario naval.

Embed Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un jefe militar en Chile tras detectar algo sospechoso pic.twitter.com/3WBJymSsBW — ceciarmy (@ceciarmy) June 1, 2026

La respuesta ante el insólito episodio

Tras la viralización del video, el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Directemar emitió un comunicado el pasado 29 de mayo para aclarar lo ocurrido.

Según la Armada, el perro presentó una reacción espontánea vinculada a “su edad, temperamento y nivel de activación”, lo que provocó que se aferrara a la prenda del vicealmirante durante el desarrollo de la ceremonia.

La institución aseguró que la situación fue controlada de manera inmediata por el guía del animal y destacó la reacción del vicealmirante Oxley, quien mantuvo la calma durante todo el episodio.

Asimismo, informó que el oficial no sufrió lesiones ni requirió atención médica. El único daño registrado fue la rotura del bolsillo del uniforme, que posteriormente pudo ser reparado para que continuara participando del cierre de la actividad.

Sobre el perro, la Armada indicó que se encuentra en buen estado y que fue sometido a un proceso de reentrenamiento bajo la supervisión del Departamento de Policía Marítima.