Chau inyecciones: esta es la primera píldora de GLP-1 aprobada para bajar de peso

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA por sus siglas en inglés) aprobó este lunes la primera píldora basada en GLP-1 para el tratamiento de la obesidad , desarrollada por Novo Nordisk , el mismo laboratorio detrás del inyectable Wegovy.

La decisión marcó un hito en el abordaje farmacológico del sobrepeso y abrió la puerta a un acceso potencialmente más amplio al tratamiento, según especialistas en salud .

La farmacéutica danesa informó que planea lanzar el medicamento a comienzos de 2026.

A partir de enero , la dosis inicial de 1,5 miligramos estará disponible en farmacias de EE.UU. y a través de proveedores de telesalud seleccionados, con un precio promocional de 149 dólares mensuales para quienes paguen de su bolsillo. Ese mismo valor regirá en TrumpRx , el sitio directo al consumidor impulsado por el presidente Donald Trump , en el marco de un acuerdo firmado con la compañía y que también se pondrá en marcha en enero, informó CNBC.

Novo Nordisk no precisó aún el costo de las dosis más altas, aunque adelantó que dará a conocer más detalles sobre cobertura y planes de ahorro para pacientes elegibles. Tras el anuncio, la s acciones de la empresa subieron cerca de un 10% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Desarrollada por Novo Nordisk (Wegovy), la píldora GLP-1 para bajar de peso fue aprobada en Estados Unidos

La aprobación de la FDA también habilitó el uso de la píldora para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como muerte, infarto o accidente cerebrovascular, en adultos con obesidad y enfermedad cardiovascular diagnosticada, una indicación que coincide con la de Wegovy. Ambos tratamientos comparten el mismo principio activo, la semaglutida, que actúa imitando la hormona intestinal GLP-1 para suprimir el apetito.

“Lo que hemos aprendido tras años de investigación es que contar con una opción oral realmente abre, activa y motiva a diferentes segmentos a buscar tratamiento”, afirmó Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Estados Unidos de Novo Nordisk, en declaraciones previas a la aprobación.

“Eso es lo que nos entusiasma: poder ofrecer una opción a las personas y asegurarnos de que tengan acceso y facilidad de acceso”, agregó.

Especialistas señalaron que el formato en píldora puede atraer a pacientes que evitan las inyecciones o que no consideran lo suficientemente grave su condición como para iniciar un tratamiento inyectable.

Uno de cada ocho adultos usa la droga para bajar de peso

Según una encuesta de la organización KFF, en noviembre aproximadamente uno de cada ocho adultos en Estados Unidos utilizaba algún medicamento GLP-1 para bajar de peso o tratar otra enfermedad crónica.

La autorización le dio a Novo Nordisk una ventaja frente a su principal competidor, Eli Lilly, que domina actualmente el mercado con Zepbound y avanza para lanzar su propia píldora.

Analistas estiman que el mercado global de medicamentos para bajar de peso podría rondar los 100.000 millones de dólares hacia la década de 2030, con una participación creciente de las formulaciones orales.