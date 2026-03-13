13 de marzo de 2026 - 16:23

"Acá no hay esposas": la tajante aclaración de la comitiva de Mendoza por el caso Manuel Adorni

Un miembro de la comitiva de Mendoza se despegó de Manuel Adorni y la vicegobernadora Hebe Casado deslizó una crítica.

Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía Jimena Latorre y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, en una de las actividades de la comitiva de Mendoza en Nueva York. Foto: Gobierno de Mendoza.

Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía Jimena Latorre y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, en una de las actividades de la comitiva de Mendoza en Nueva York. Foto: Gobierno de Mendoza.

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Los Andes | Juan Carlos Albornoz
Por Juan Carlos Albornoz

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Además de Cornejo, otros mendocinos han participado de las actividades de la feria "Mendoza Week" en Nueva York. Entre ellos, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el diputado nacional del radicalismo Lisandro Nieri.

Latorre (quien llegó a Estados Unidos desde Canadá, donde participó del PDAC, el evento minero más importante del mundo) y Nieri vienen apareciendo en las distintas reuniones que se realizan en Nueva York junto al gobernador. En cambio, no hay ninguna imagen reciente que muestre a alguno de ellos junto a Adorni, a pesar de las reuniones que el funcionario nacional ha tenido con otros gobernadores presentes en Estados Unidos.

Casualmente o no, Adorni lleva más de 48 horas enfrentando críticas por el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial e incluso ayer tuvo que salir a pedir disculpas por primera vez: se arrepintió de haber dicho que se estaba "deslomando" por el país en Nueva York.

"Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", había dicho ante lo primeros cuestionamientos Adorni.

Pero este jueves se desdijo: "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", expresó en redes sociales.

También agradeció Adorni el apoyo que recibió en medio de la tormenta -que incluye pedidos de interpelación de opositores en el Congreso- por parte de Milei, su hermana Karina, el resto del gabinete y hasta del diputado libertario mendocino Luis Petri. "Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!", publicó Petri en redes, en medio del operativo para respaldar a Adorni.

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Qué dijo Hebe Casado sobre Manuel Adorni

Lo cierto es que, este viernes, quien no evitó deslizar un cuestionamiento a Manuel Adorni fue la vicegobernadora Hebe Casado. La crítica surgió justo después de que la Casa Rosada saliera a defender al jefe de Gabinete del asedio, y debido a las preguntas de la prensa.

Casado afirmó, al ser consultada por periodistas respecto del caso Adorni en medio de una actividad oficial, que los funcionarios deben dar "el ejemplo" y hacer coincidir lo que hacen con lo que dicen.

"Uno tiene que hacer lo que dice, tiene que ser consecuente en acciones con las palabras. Eso es lo que se le critica, no su accionar", sostuvo la vicegobernadora, a pesar de su plena identificación con Milei. Y agregó: "Uno debe dar el ejemplo en todo lo que tiene que hacer". Hay que recordar que, en 2024, Adorni anunció como vocero presidencial un decreto que prohibía el viaje de familiares en aviones del Estado.

"No tiene la trascendencia de otros gobiernos anteriores, hay que ver cómo lo resuelve el gobierno nacional, nosotros estamos fuera de eso", se despegó también la vicegobernadora en sus rápidas declaraciones de este viernes.

Casado se puso muy seria y evitó las ironías cuando le preguntaron sobre Adorni. Incluso evitó responder cuando le preguntaron si la conducta de Adorni se podía asimilar con acciones de "la casta", términos que el mileismo suele usar para cuestionar a la clase política.

La vicegobernadora forma parte simbólicamente del mileismo, ya que La Libertad Avanza todavía no le acepta la ficha de afiliación al partido.

No son como Manuel Adorni: "Acá no hay esposas"

El viaje a Nueva York, aparentemente financiado por el Consejo Federal de Inversiones, incluyó a una comitiva de diez gobernadores, entre ellos Cornejo.

"Acá no hay esposas", fue la respuesta seca y categórica del diputado Lisandro Nieri cuando Los Andes hizo consultas sobre gastos y composición de la comitiva mendocina. Y agregó: "Yo voy a hablar de la importancia de estar insertos en la agenda de mundo inversor".

"La agenda acá es de una reunión tras otra. Más que juntarse con los locales, hay que hacer reuniones con los inversores. Estoy muy centrado en los fondos de inversión y los bancos", explicó el exministro de Hacienda.

Las actividades de los mendocinos que viajaron a Nueva York finalizan este viernes.

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