13 de marzo de 2026 - 09:21

Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro tripulantes tras la caída de un avión en Irak

El Comando Central informó que la aeronave KC-135 se estrelló este jueves en el oeste del país. Washington descarta un ataque, sin embargo, milicias vinculadas a Irán aseguran haberlo derribado.

Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro tripulantes tras la caída de un avión cisterna en Irak.

Por Redacción Mundo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 fallecieron tras estrellarse la aeronave este jueves 12 de marzo en el oeste de Irak.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 (hora del este), en una zona donde la actividad militar es constante debido al actual conflicto regional. Según el comunicado oficial, las labores de rescate continúan activas para localizar a los otros dos miembros de la tripulación, de quienes aún no se precisó el estado de salud.

El Centcom señaló que la caída del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo". Sin embargo, esta información contradice los comunicados emitidos desde Bagdad y Teherán.

El avión cisterna KC-135.

La Resistencia Islámica en Irak reivindicó el ataque, asegurando que sus combatientes alcanzaron la aeronave con sistemas de defensa aérea. Incluso afirmaron haber atacado un segundo avión estadounidense y que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán y portavoces del Comando Khatam al-Anbiya sostuvieron que el KC-135 fue alcanzado por un misil mientras abastecía de combustible a un avión de combate. En su versión de los hechos, el régimen iraní afirma que los seis tripulantes fallecieron en el acto.

La Resistencia Islámica en Irak agrupa a milicias chiíes que forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular. Están integradas formalmente en las Fuerzas Armadas iraquíes desde 2016 y mantienen una estrecha lealtad operativa con Irán. Estados Unidos designó a varios de estos grupos como organizaciones terroristas, acusándolos de ser los responsables de los ataques sistemáticos contra sus bases e intereses en la región.

