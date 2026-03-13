Cuba se abrió al diálogo con Estados Unidos para salvarse de la crisis energética

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , reconoció que funcionarios de su gobierno mantienen conversaciones con representantes de Estados Unidos , en un contexto marcado por la profunda crisis energética que atraviesa la isla.

Durante una reunión con altos funcionarios transmitida por el canal estatal Canal Caribe, el mandatario confirmó que delegaciones de ambos países sostuvieron contactos recientes con el objetivo de abordar las diferencias bilaterales mediante el diálogo.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Díaz-Canel, quien explicó que esos intercambios buscan “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.

Un avión de Iberia en el Aeropuerto internacional José Martí de La Habana (Cuba)

El mensaje también fue difundido por el Partido Comunista de Cuba (PCC), la única fuerza política legal en el país.

El reconocimiento público llega en un momento delicado para la isla. Cuba enfrenta una crisis energética prolongada, con frecuentes apagones, escasez de combustible y dificultades para sostener la generación eléctrica.

Según explicó el presidente cubano, los contactos diplomáticos tienen como objetivo identificar problemas entre ambos países y explorar posibles áreas de cooperación, además de evaluar la disposición de cada parte para avanzar en acciones que beneficien a sus poblaciones.

Díaz-Canel señaló que también se intenta trabajar en iniciativas que contribuyan a la seguridad y la estabilidad regional, tanto para Estados Unidos como para América Latina y el Caribe.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que La Habana expresó su voluntad de continuar el proceso de negociaciones con Washington bajo los principios de la igualdad y el derecho internacional.

El anuncio ocurre luego de varias semanas de especulaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado públicamente que su administración mantenía conversaciones con autoridades cubanas, algo que hasta ahora La Habana evitaba confirmar.

Entre los reportes difundidos por medios estadounidenses se mencionaron posibles contactos vinculados al secretario de Estado, Marco Rubio, aunque el gobierno cubano no confirmó detalles sobre interlocutores ni el alcance de los encuentros.

Díaz-Canel sostuvo que no es práctica habitual del gobierno cubano responder a especulaciones mediáticas, pero consideró necesario referirse al tema ante la circulación de versiones en la prensa internacional.

El mandatario reiteró que su gobierno busca abrir espacios de entendimiento con Washington, aunque insistió en que cualquier diálogo debe darse “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos, la soberanía y la autodeterminación” de ambos países.

Desde Washington, Trump presionó públicamente para que La Habana “alcance un acuerdo o enfrente las consecuencias”, en un contexto de tensión diplomática y sanciones económicas que impactan directamente en la disponibilidad de combustibles y energía en la isla.

Para sumar al contexto, el presidente Javier Milei dijo en FM Now el pasado lunes que el gobierno de Trump intervendrá en Cuba.

“Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, anticipó.

La ONU advierte que la escasez de combustible agrava la crisis sanitaria en Cuba

"Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, por decantación caerá Cuba y eso no es más ni menos que una situación transitoria. Pero la consecuencia sería un reordenamiento geopolítico muy fuerte, donde va a quedar aislado China, sus socios caerán y la situación será mas pura y limpia", declaró el argentino.

"Es probable que en la segunda mitad del año los procesos bélicos hayan encontrado un final, incluido la liberación de Cuba", vaticinó el libertario.