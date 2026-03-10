10 de marzo de 2026 - 23:39

La falta de combustible en Cuba agrava la crisis humanitaria, según la ONU

Según el organismo internacional, miles de pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas no pueden recibir tratamientos por la falta de energía y recursos.

La ONU advierte que la escasez de combustible agrava la crisis sanitaria en Cuba.

Foto:

Xinhua
Por Redacción Mundo

La escasez de combustible en Cuba está generando una grave crisis humanitaria y amenaza con llevar al sistema de salud de la isla a un punto crítico. Así lo advirtió este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El vocero del secretario general del organismo, Stéphane Dujarric, expresó la preocupación del organismo internacional por el deterioro de la situación energética en el país. “Seguimos profundamente preocupados por la cada vez más deteriorada situación derivada de la imposibilidad de importar combustible”, señaló el portavoz en una conferencia de prensa.

Hospitales afectados por apagones y falta de recursos

De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los hospitales cubanos enfrentan apagones frecuentes, escasez de medicamentos esenciales y dificultades para sostener sus operaciones.

Entre los servicios más afectados se encuentran la atención oncológica, la diálisis, los servicios de emergencia y la atención materno-infantil. También se registran problemas para mantener la cadena de frío necesaria para conservar medicamentos y vacunas, además de dificultades para tratar enfermedades crónicas.

La Habana, Cuba
La Habana, Cuba.

La Habana, Cuba.

Miles de pacientes sin tratamientos

El impacto de la crisis energética afecta especialmente a los pacientes con cáncer. Según estimaciones del organismo internacional, cerca de 16.000 pacientes necesitan radioterapia, mientras que más de 12.000 dependen de tratamientos de quimioterapia que actualmente no pueden recibir debido a los apagones y a la falta de recursos.

La crisis energética también repercute en otros servicios esenciales. Más del 80% de la infraestructura de bombeo de agua depende de la electricidad, por lo que los cortes de energía han provocado interrupciones prolongadas en el suministro.

En este contexto, la ONU informó que mantiene negociaciones con distintos países miembros para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la isla.

La crisis del combustible

La situación energética de Cuba se agravó por las dificultades para importar petróleo y por restricciones que afectan el suministro de combustible. Recientemente, Estados Unidos anunció que permitirá el ingreso de petróleo a la isla, aunque solo para su comercialización en el sector privado y no para el Gobierno cubano.

La crisis energética ya provocó apagones masivos en distintas regiones del país y afecta el funcionamiento de servicios básicos, el transporte y la actividad económica.

LAS MAS LEIDAS

