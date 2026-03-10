Estados Unidos atacó buques iraníes que intentaban minar el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos informó que destruyó 16 embarcaciones iraníes utilizadas para desplegar minas navales en el Estrecho de Ormuz , en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente .

Un gato evitó que su dueño muriera en un incendio, pero el triste final conmovió a todos

Manuel Adorni explicó por qué su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial

La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) , que señaló que las fuerzas norteamericanas atacaron buques minadores vinculados a operaciones navales de Irán en esa zona estratégica.

Según el reporte militar, la acción se realizó este lunes con el objetivo de impedir que Teherán continúe colocando minas marítimas en el corredor que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

Donald Trump había advertido previamente que Irán enfrentaría consecuencias “ a un nivel nunca antes visto ” si intentaba minar el estrecho de Ormuz o bloquear el tránsito de petroleros .

‼️ | En una ofensiva devastadora este martes, las fuerzas de EE. UU. ejecutaron un golpe quirúrgico en el estrecho de Ormuz, eliminando múltiples embarcaciones navales iraníes. El CENTCOM confirmó la destrucción de 16 buques minadores, mientras que el presidente Donald Trump… pic.twitter.com/nyhdrd9u3m

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz queremos que las retiren inmediatamente”, detalló el mandatario, quien señaló que remover los explosivos sería “un paso gigante en la dirección correcta”.

Comunicado de Trump

Una ruta clave para el petróleo mundial

Washington sostuvo que el despliegue de minas representaba una amenaza directa para la navegación internacional y para el transporte de petróleo. El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Ante la posibilidad de que Irán intentara bloquear el paso de buques petroleros, el gobierno estadounidense ya había advertido que respondería militarmente si se confirmaban maniobras de minado en la zona.

Escalada de la tensión en Medio Oriente

La destrucción de los buques forma parte de una serie de operaciones militares realizadas por Estados Unidos contra infraestructuras y capacidades navales iraníes en el Golfo Pérsico. En los últimos días, Washington también informó ataques contra instalaciones militares y otras embarcaciones iraníes.

La situación se da en medio de una fuerte escalada de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, con el Estrecho de Ormuz nuevamente en el centro del conflicto por su impacto en el comercio marítimo y los mercados energéticos.