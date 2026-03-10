Un gato evitó que su dueño muriera en un incendio, pero el triste final conmovió a todos

Un incendio destruyó una casa en el estado de Oregón, en Estados Unidos , y dejó una historia que conmovió a la comunidad: un pequeño gato logró despertar a su dueño mientras dormía y le permitió escapar de las llamas. Sin embargo, el amigo de cuatro patas tuvo un triste final.

5 señales inconfundibles de que tu gato ya te eligió como su persona favorita

El hombre, identificado como Donald VanWormer, pudo salir con vida de la casa gracias a la reacción de su mascota, un michi de apenas nueve semanas llamado Fred. El caso se volvió viral en redes sociales y entristeció a los usuarios, que destacaron la actitud del animal que dio su vida por su dueño .

Todo ocurrió durante la noche, cuando VanWormer dormía en su casa cuando el incendio comenzó a expandirse por la vivienda. El primero en advertir lo que pasaba fue Fred, su pequeño gato, que comenzó a arañarlo y empujarlo insistentemente para despertarlo.

"Estaba rascándome y arañándome completamente enloquecido" , recordó el hombre a un medio local. Para ese momento, el fuego ya había consumido gran parte del ático de la casa. El dueño comenzó a arrastrarse para intentar salir mientras las llamas seguían avanzando.

En un primer momento llevaba al gato con él, pero debido al humo perdió el control del animal y, cuando parte del techo se derrumbó, Fred ya no estaba a su lado.

Al notar que su mascota no estaba, VanWormer intentó regresar para rescatarla. Sin embargo, tropezó, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, los bomberos ya estaban en el lugar y le negaron volver a ingresar pese a sus súplicas.

Tras mitigar el incendio, qué pasó con el gato Fred

Una vez que lograron controlar el incendio, los rescatistas encontraron el cuerpo del gato cerca de la puerta de la casa, prácticamente a punto de salir. El dueño logró ponerse a salvo, pero el animal no pudo escapar y terminó muriendo en medio del incendio.

"Cuando adopté a Fred le dije: 'Eres mi gato de la suerte'. Pero fue más, me salvó la vida", contó el hombre, a la vez que aseguró que sin la reacción del animal no habría sobrevivido.

Según informaron, el incendio podría haberse originado por el sobrecalentamiento de un deshumidificador. "Puedo reconstruir la casa y reemplazar las cosas, pero no puedo tener a Fred de vuelta", lamentó el hombre. Y concluyó: "Fred murió salvándome".