Desafío insólito: un tiktoker corrió 5 kilómetros en el baño de un avión durante un vuelo

Un creador de contenido alemán se volvió viral en redes sociales tras completar un desafío poco habitual: correr 5 kilómetros dentro del baño de un avión durante un vuelo de larga distancia.

El protagonista del video es el usuario de TikTok @dom.stroh , quien decidió adaptar a su manera una tendencia viral en la que varios influencers intentan cumplir su rutina de correr cinco kilómetros diarios , incluso en lugares poco convencionales.

En redes sociales, algunos creadores de contenido comenzaron a realizar este reto en escenarios poco comunes, como piscinas, espacios muy reducidos o lugares emblemáticos , buscando demostrar que el límite para entrenar está más en la mente que en el entorno.

Inspirado por esa tendencia, el tiktoker alemán decidió intentar su propio desafío durante un vuelo de aproximadamente 11 horas , utilizando el pequeño espacio del baño del avión. En el video que publicó en TikTok, se lo puede ver colocando un temporizador en su reloj antes de comenzar el ejercicio.

Luego, dentro del cubículo, empieza a subir y bajar repetidamente el asiento del inodoro , simulando el movimiento de subir escaleras y manteniendo así una rutina de entrenamiento en un espacio extremadamente reducido.

Aunque no se precisó cuánto tiempo estuvo realizando el ejercicio, el joven aseguró que logró completar la distancia equivalente a cinco kilómetros durante el vuelo. La publicación se volvió rápidamente viral y generó reacciones divididas entre los usuarios.

Mientras algunos celebraron la creatividad del desafío, otros bromearon con el posible tiempo de espera de los pasajeros para usar el baño o cuestionaron si este tipo de prácticas podría resultar incómodo o inseguro dentro de un avión.

Otra hazaña viral en el mundo del running

El fenómeno se produce en la misma semana en la que la influencer española Verdeliss sorprendió en redes sociales tras completar un exigente reto deportivo.

La creadora de contenido recorrió más de 250 kilómetros al correr durante un día completo sobre una cinta instalada en el escaparate de una tienda de Decathlon en Madrid, en un evento que también se volvió viral.