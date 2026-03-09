9 de marzo de 2026 - 21:30

Quiso una foto de un cartel publicitario con su cara, pero apareció un motochorro y grabó un robo en vivo

El joven publicó el video en TikTok y se volvió viral. La grabación captó justo el momento en el que uno de los motochorros le roba a un auto que esperaba en el semáforo.

El video acumula más de 1.3 millones de visualizaciones.

Foto:

@juaannto
Por Redacción

Una situación muy peligrosa fue captada en video y la escena se volvió viral en TikTok: en esta ocasión, un modelo quiso sacarse una foto con un cartel publicitario en el que aparecía su imagen, pero el momento terminó de manera inesperada cuando presenció un robo en plena calle.

El joven estaba contento y celebrando haber aparecido en un cartel publicitario cuando, mientras posaba para una foto, advirtió la presencia de un motochorro que estaba esperando a su compañero delincuente mientras este asaltaba a un conductor detenido en un semáforo.

Insólito video: presenció un robo en vivo

El protagonista del video había realizado una producción fotográfica para un canal de streaming y su imagen terminó en distintos carteles publicitarios colocados en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras caminaba por una avenida, reconoció uno de esos anuncios y decidió acercarse para sacarse una foto.

La grabación fue publicada en la cuenta del usuario @juaannto. En el video se lo ve contento al encontrarse con su propia imagen. En tanto, le pidió a una amiga que le sacara una foto mientras posaba al lado de la publicidad. Sin embargo, la situación se volvió tensa al advertir lo que ocurría a su alrededor.

En ese momento se escuchó el ruido de una moto acercándose y su cara cambió de inmediato. “Ay, qué susto, filmá, filmá”, dijo el joven mientras miraba hacia la esquina. Al girar la cámara, notó que un motochorro estaba robándole a un conductor que había frenado su auto en el semáforo.

Tras darse cuenta de lo que ocurría, llamó a su amiga y ambos se alejaron rápidamente del lugar. "Vení, vení, corré”, se lo escucha decir antes de que finalice la grabación.

Sobre el video escribió: “Cuando te querés sacar una foto con vos mismo y presenciás un robo”. En la descripción del posteo agregó otra frase: “Argentina, no lo entenderías”. La publicación superó las 1,3 millones de reproducciones y acumuló más de 149 mil “ me gusta”.

