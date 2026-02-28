Imitar a Charly García sale mal: un hombre saltó desde su terraza a la pileta y quedo inconsciente

El preocupante hecho se convirtió en viral en TikTok y generó gran debate. El video compartido por la usuaria @morena.gasolera.estudio , registra el momento en que su padre intentó recrear uno de los momentos históricos de la cultura argentina protagonizado por el músico Charly García .

En las imágenes, se observa cómo el hombre se arroja de cabeza desde una altura considerable hacia la pileta familiar. Tras el impacto en el agua, el protagonista de la grabación quedó absolutamente inmóvil y brevemente inconsciente , sin responder a quienes intentaban asistirlo.

Según relató su hija en los comentarios, al recuperar el sentido, el hombre no recordaba nada de lo sucedido durante los 15 minutos posteriores al accidente. Afortunadamente, no requirió tratamientos adicionales y recibió el alta médica esa misma madrugada

El video, publicado bajo la frase “Tu papá se cree Charly García (sale mal)” , se viralizó rápidamente y logró superar las 7 millones de reproducciones.

En la sección de los comentarios , más de dos mil usuarios señalaron el riesgo del accionar del hombre y juzgaron a los familiares que permitieron el salto. “ ¡¿A quién se le ocurre tirarse en una pileta con tan poco fondo?! Se dio contra el piso. ¡Es una locura!”, comentó un usuario. Otros agregaron: “Qué i rresponsabilidad saltar de esa altura ”, y “no se quebró el cuello de milagro”.

Debido a la cantidad de personas que consultaron sobre su salud, la hija confirmó que el hombre se encuentra en excelente estado y aclaró que el video fue compartido días después del incidente.

El histórico salto de Charly García

El 3 de marzo del 2000, el músico argentino Charly García protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia del espectáculo tras saltar desde un noveno piso en el hotel Aconcagua de Mendoza. Fueron 18 metros en caída libre hacia una pileta de 2,40 metros de profundidad.

salto charly

El camarógrafo de Canal 7, Daniel Raquelo, inmortalizó los dos segundos de la caída.

“¿Sabés por qué me tiré? Porque me perseguía la policía. Había un policía abajo. Cuando subió, me dijo: ‘¡Yo soy la policía!’ Y le dije: ‘¿Y quién te mandó a no estudiar?’. Me reí mucho”, recordó Charly sobre su salto “mortal” en el documental de Nat Geo, Bios: vidas que marcaron la tuya.