Un futbolista le propuso casamiento a su pareja en plan cancha y 72 horas después anunciaron su ruptura

El pasado 15 de febrero, en el marco de la Liga Nacional Clausura de Guatemala, el futbolista costarricense Derrikson Quirós, mediocampista del Xelajú MC, protagonizó un emotivo momento que generó gran repercusión en redes.

Cómo se vería Messi si no hubiera nacido en Argentina: un video creado con IA lo especula

La protagonista del escándalo más grande en los Juegos Olímpicos París 2024: "Mi diferencia es natural"

Tras la victoria de su equipo por 4 a 2 contra Marquense, Quirós sorprendió a los presentes al r ealizar una propuesta de casamiento a su pareja Wendy, en pleno césped de la cancha. La joven a ceptó la propuesta con un rotundo "sí", sellando el compromiso con un abrazo y un beso ante el público.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una historia de amor dio un giro inesperado. Apenas tres días después , el 18 de febrero, la pareja anunció a través de sus redes sociales el fin de su relación y su compromiso.

s Ante la sorpresiva noticia, el jugador de 26 años compartió un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar la situación:

"Ha sido una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", escribió el deportista en sus redes.

posteo pareja

"No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque era una relación que era importante para mí en ese momento", agregó. Quirós comentó que se encuentra enfocado exclusivamente en su carrera profesional "Ahora estoy centrado en mi carrera, mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de todos y espero que podáis respetar este momento. Gracias", finalizó en su mensaje.

Por otro lado, la forma de Wendy de confirmar la noticia fue optar por el silencio y además procedió a bloquear al futbolista en sus redes sociales.

Por el momento se desconocen los motivos exactos del rompimiento y la noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores.