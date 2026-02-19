Cómo se vería Messi si no hubiera nacido en Argentina: un video creado con IA lo especula

Un usuario se convirtió en viral luego de publicar un video generado con inteligencia artificial en donde muestra cómo se vería Lionel Messi si hubiera nacido en distintos países. A través de imágenes generadas por IA, la cuenta muestra diferentes versiones del futbolista adaptadas a cada cultura.

Un mendocino recreó el trend de la favela, pero en el parque San Martín y se hizo viral

¿Se va con Lionel Messi? Inter de Miami busca incorporar a sus filas a un jugador de la Liga Profesional

El perfil @marcos28ok , se dedica a compartir ediciones realizadas con esta herramienta, muchas de ellas orientadas a proyectos de publicidad. Sin embargo, en esta ocasión, utilizó esta tecnología para crear el aspecto del jugador según la selección que habría representado dependiendo de su país de nacimiento.

El video comienza con la imagen de Messi con la camiseta argentina y, a medida que avanza, su apariencia se transforma junto con la indumentaria. Entre los países que se muestran aparecen Brasil, México, España, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Hungría.

Si bien a los largo del video se mantiene el nombre Leo, el creador de contenido le asigna distintos apellidos que se adaptan a cada nación. Uno de los más clásicos es García en España, luego más ejemplos como Wang en China, donde también se le colocan rasgos asiáticos y Smith en Estados Unidos, donde aparece con cabello rubio y ojos claros.

Cómo hubiera sido Leo si hubiera nacido en otros países.

El autor del video continúo con este formato y volvió a replicarlo utilizando a otros futbolistas como Neymar y Cristiano Ronaldo.

La respuesta en redes

El clip generó gran repercusión y alcanzó 2.5 millones de visualizaciones. En la sección de comentarios algunos usuarios señalaron la ausencia de países como Perú, Venezuela o Uruguay. Incluso un joven compartió su propia versión de cómo se vería el jugador si hubiera nacido en Colombia.

messi colombiano

Otros aportaron ideas sobre posibles nombres: “En Bolivia sería Leo Mamani”, escribió un seguidor.

Sin embargo, muchos seguidores argentinos defendieron la versión original del futbolista: “Sin dudas, la de Argentina es la mejor que le queda” y “Messi, ningún inglés ni chileno… siempre argentino”, fueron de los comentarios más destacados.