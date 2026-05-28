Del 10 de Messi al resto de la Scaloneta: así quedaron los dorsales de Argentina

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá . Con Lionel Messi como capitán y emblema , el entrenador dio a conocer la nómina mediante un video institucional difundido en redes sociales, donde también quedaron confirmados los dorsales que utilizarán los convocados durante la competencia.

De campeones del mundo a bajas para el Mundial 2026: quiénes quedaron afuera de la lista de Scaloni y por qué

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó la lista para el Mundial 2026

La convocatoria mantiene una fuerte continuidad respecto del ciclo campeón en Qatar 2022, aunque con ajustes puntuales en distintas líneas del equipo. En total, 17 futbolistas que levantaron la Copa del Mundo en 2022 volverán a estar presentes en una nueva cita mundialista.

A los 38 años y con 39 durante el desarrollo del torneo, Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo . El capitán de la Selección llega con un presente sólido en Inter Miami, donde acumula 13 goles y 5 asistencias en 15 partidos de la MLS , además de un registro histórico con la camiseta argentina: 116 goles y 61 asistencias en 198 presentaciones.

Lionel Messi será titular ante Zambia en el último partido de la Selección Argentina en el país ante del Mundial 2026.

El astro rosarino vuelve a encabezar un plantel que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, en un ciclo que lo tiene como referencia futbolística y emocional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ya ganó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar , mantiene una estructura consolidada, aunque con variantes puntuales en defensa, mediocampo y ataque.

En la nómina aparecen 17 campeones del mundo, entre ellos Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

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La ausencia de Acuña y las nuevas caras

Una de las principales novedades es la ausencia de Marcos Acuña, afectado por problemas físicos en River Plate en las últimas semanas. Su lugar en la lista lo ocupa Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, con capacidad para desempeñarse como zaguero central o lateral izquierdo.

En el mediocampo también se destaca la presencia de Nico Paz, una de las incorporaciones que viene ganando terreno en las últimas citaciones, mientras que en ataque José Manuel López se suma como alternativa ofensiva detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Los que quedaron afuera del recorte final

La lista también dejó nombres importantes en el camino. Franco Mastantuono y Emiliano Buendía no superaron el corte definitivo, pese a sus buenas temporadas en Europa. En contraste, Giovani Lo Celso logró asegurarse un lugar tras su rendimiento en el Real Betis.

El reglamento de FIFA establece que las listas deben respetar el cupo de 26 futbolistas y partir de la prelista de 55 nombres previamente presentada por el cuerpo técnico.

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Preparación y camino al Mundial

La delegación argentina se reunirá en el predio de Ezeiza antes de viajar a Kansas City, que será la base de operaciones durante el torneo. El equipo se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, complejo del Sporting Kansas City.

Antes del debut mundialista, la Selección disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Alabama.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, continuará el 22 frente a Austria en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 ante Jordania, también en Dallas.

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LOS DORSALES DE LOS 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

1 - Juan Musso (Atlético de Madrid)

2 - Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

3 - Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

4 - Gonzalo Montiel (River Plate)

5 - Leandro Paredes (Boca Juniors)

6 - Lisandro Martínez (Manchester United)

7 - Rodrigo De Paul (Inter Miami)

8 - Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo)

9 - Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

10 - Lionel Messi (Inter Miami)

11- Giovani Lo Celso (Real Betis)

12 - Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

13 - Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

14 -Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

15 - Nicolás González (Atlético de Madrid)

16 - Thiago Almada (Atlético de Madrid)

17 - Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

18 - Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

19 - Nicolás Otamendi (Benfica)

20 - Alexis Mac Allister (Liverpool)

21 - José Manuel López (Palmeiras)

22 - Lautaro Martínez (Inter Milán)

23 - Emiliano Martínez (Aston Villa)

24 - Enzo Fernández (Chelsea)

25 - Facundo Medina (Olympique de Marsella)

26 - Nahuel Molina (Atlético de Madrid)