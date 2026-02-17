17 de febrero de 2026 - 20:14

Un mendocino recreó el trend de la favela, pero en el parque San Martín y se hizo viral

Un usuario de TikTok se sumó a la tendencia de los clips grabados en Río de Janeiro y la adaptó para mostrar uno de los puntos más emblemáticos de la provincia.

El mendocino que trajo el trend de la favela al parque San Martín.&nbsp;

Foto:

Por Redacción

En este último tiempo, un nuevo trend se ha viralizado en redes como Instagram y TikTok. Se trata de un video viral que nació en las favelas de Río de Janeiro.

El clip original se realiza en la imponente terraza de la Rocinha suele musicalizarse con la clásica Baianá, de Barbatuques, una pieza de música popular brasileña basada en la percusión corporal. Con ese ritmo hipnótico, el dron se va alejando hasta llegar al plano general que impacta en las redes: una pequeña terraza en medio de miles de construcciones precarias y, al fondo, las icónicas playas de Copacabana.

El mendocino que reversionó el trend

En medio de este furor, un creador de contenido mendocino decidió recrear el trend y adaptar la tendencia con el paisaje de la provincia. Bajo el usuario @eljoni_ok , conocido por compartir recomendaciones turísticas de Mendoza, el joven recreó la escena desde un punto emblemático: el parque General San Martín.

En su video, que ya supera las 60.000 reproducciones, se lo ve como se acerca a sentarse en el medio de la entrada al parque. A medida que el dron se aleja, el plano se expande para mostrar el verde paisaje, las palmeras y la gran vista a la montaña al fondo.

Embed - Feliz día de los enamorados de Mendoza
@eljoni_ok

Feliz día de los enamorados de Mendoza

original sound - XII NOVRITCH - XII NOVRITCH

El clip generó gran repercusión y se lleno de comentarios cargados de orgullo local: “Vivimos en el lugar más hermoso del mundo... ¡te amo Mendoza!” o “Mendoza es única”, “Que belleza mi provincia” fueron algunas de las reacciones más destacas.

A pesar de que en un primer momento utilizó la canción brasileña, el usuario publicó una segunda versión, ante el pedido de sus seguidores de hacerlo "bien mendocino".

En esta ocasión, reemplazó la percusión brasileña por los acordes de “Póngale por las hileras”, interpretada por la banda local Los Chimeno.

