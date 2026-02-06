¿innovación o error? Se hizo mate cocido en una cafetera exprés y el resultado se volvió viral

Una usuaria de TikTok, bajo el nombre de @rederuta_, mostró a sus seguidores una manera innovadora de preparar mate cocido utilizando una cafetera express. Según comenta, la idea surgió de forma espontánea cuando iba a prepararse una café.

Fue a tomar un café por 10 minutos, la despidieron y la Justicia avaló el despido por "robo de tiempo"

Al buscar el paquete , vio la yerba a un costado y cambió de opinión. “Uy, hace cuánto no me tomo un mate cocido, qué rico”, comentó, antes de decidir probar “a ver si esto funciona”.

Colocó la yerba en el filtro, donde se coloca el café y, mientras encendía la maquina expresó con dudas: "Pánico, vamos a ver qué sale, que no me explote en la cara”.Luego esperó a que el líquido cayera en la taza y, al observar el color de la infusión, lo comparó con el de una cerveza. “¿Cómo no se me ocurrió antes?”, preguntó.

Como toque final, le agregó un poco de leche que ya tenía caliente y, al ver el resultado, celebró satisfecha: “Placeres de la vida”.

Esta nueva forma de preparar la infusión se convirtió en viral y superó las 600.000 visualizaciones. En la sección de comentarios , las opiniones sobre esta nueva propuesta estuvieron divididas. Por un lado, muchos usuarios destacaron la idea y aseguraron seguir su recomendación. “Buenísimo lo voy a hacer”, comentó un seguidor. Otros agregaron: “No me gusta el mate y ese me dan ganas de tomarlo ”, “Los amantes del mate cocido entendemos tu felicidad ” y “Es un mate cocido premium ”.

Por otro lado, varios usuarios advirtieron sobre el uso adecuado de estas máquinas: Un experto escribió: “Como barista q soy, todos los q le ponen cacao, yerba etc, terminan tapando y destruyendo sus maquinas”. Otro aconsejó: “Es buena idea, pero no te recomiendo hacerlo xq vas a terminar dañando la bomba. solo tenés que usar productos que sean diseñados para esas cafeteras”.

Próxima parada: cafeterías de Palermo

A pesar del debate que se generó, muchos usuarios señalaron que el invento perfectamente podría aparecer en la carta de algún café del barrio porteño de Palermo, en los que suelen tener propuestas "originales", que están en tendencia y son caracterizadas por sus precios elevados. Incluso lo bautizaron como "Mate Latte".

“Próximamente en el bar más cheto de Palermo”, "Tranquilamente esto puede ser un tiktok de alguna "cafetería de especialidad " de Palermo #MateLatte", “No le des ideas a las cafeterías de Palermo por favorrrr.” y “Ese es un mate latte, en Palerno te lo cobran 15 lucas”, fueron algunos de los comentarios más destacados.