Paris Hilton celebró su colaboración con María Becerra y confesó su amor por el mate: "Mi primera vez"

La colaboración se concretó durante el rodaje del videoclip y, según relató Hilton, se desarrolló en un clima de cercanía, admiración y disfrute entre ambas.

Quién es Paris Hilton. / Instagram

El encuentro entre Paris Hilton y María Becerra marcó un momento destacado en la carrera reciente de la artista estadounidense, quien presentó su nuevo proyecto audiovisual y musical Infinity Icon: A Visual Memoir y recordó con entusiasmo la grabación de la canción conjunta “Without Love”.

El rodaje de Paris Hilton con María Becerra

Hilton destacó el talento de Becerra y explicó los motivos que la llevaron a elegirla para la canción. “Empecé a pensar en artistas con quienes quería hacer esa canción y pensé en ella de inmediato. Simplemente pensé que era perfecta para esto. Y realmente encarna la letra y el sentimiento de la canción”, sostuvo. Además, elogió su calidad artística y humana: “Su voz es increíble. Es tan dulce, encantadora y muy amable. Nos divertimos mucho en el rodaje del video musical”.

Durante esa experiencia compartida, Hilton reveló un detalle personal que llamó la atención: su primer contacto con el mate. “Fue mi primera vez probando el mate. Estuvo muy bueno. Si tuviera ahora, lo estaría tomando”, le contó al periodista Javier Ponzo, al recordar la filmación junto a la cantante argentina.

El recuerdo de su carrera artística

El lanzamiento de Infinity Icon: A Visual Memoir representa para Hilton una instancia clave de revisión personal y profesional. La artista explicó que el proyecto funciona como un recorrido íntimo por su vida y su carrera. “Esta película realmente lo muestra todo. Sabes, el detrás de cámaras de mi vida, contando mi historia, todo lo que pasé desde que era una niña”, afirmó. Según detalló, la decisión de abrir su archivo personal llegó luego de un proceso de madurez y autoconocimiento: “He estado en esta industria durante mucho tiempo. Y por tanto tiempo, estuve interpretando un personaje. Pasaba por muchas cosas internamente y creo que no estaba lista en ese momento de mi vida”.

En ese repaso, Hilton reconoció el impacto que tuvieron los medios en los primeros años de su fama y cómo ese tratamiento afectó especialmente a las mujeres jóvenes en los años 2000. “Especialmente mirando mis archivos, y viendo cómo los medios eran tan crueles conmigo y con otras mujeres jóvenes. Destruir a las mujeres en los años 2000 era entretenimiento para la gente. Realmente me hizo ver cuánto sobreviví y lo fuerte y resiliente que soy”, expresó.

