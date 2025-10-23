María Becerra podrá volver a ser "La Nena de Argentina": los motivos y cómo pudo resolver el conflicto

Se conoció que el antiguo representante de la cantante tiene registrado su apodo en varias categorías.

María Becerra fue tendencia en las web luego de que se viralizara que su apodo "La Nena de Argentina" está patentado por su exmánager José Levy y que esto prohibía en primera instancia, usar la marca para publicidades, shows u otras difusiones sobre la carrera de la cantante quilmeña.

Según trascendió, registró este nombre cuando todavía la representaba, por lo que, tendría el dominio hasta el año 2033. De esta manera, durante este periodo, si la cantante decide utilizarlo en sus canciones, como acostumbraba, debería pagarle o tener su autorización.

Tras la revolución, el propio José decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram donde explicó: "El registro de 'La Nena de Argentina' se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y para proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo".

Entonces, aclaró: "La marca es de María Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su decisión cuándo usarla o no, en su nueva etapa de canciones y alter egos, en su álbum, en su merchandising o shows. Los registros de las marcas no siempre son quienes tienen el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes; siempre deben investigar antes de opinar”.

María Becerra hará un show 360° en River María Becerra agotó las entradas para el show más grande en la historia del Mâs Monumental, el estadio de River Plate, y será la primera artista que realizará en el lugar un show con una puesta 360°, pensada para que el público pueda disfrutar el concierto de todos los ángulos.