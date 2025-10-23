23 de octubre de 2025 - 09:44

María Becerra podrá volver a ser "La Nena de Argentina": los motivos y cómo pudo resolver el conflicto

Se conoció que el antiguo representante de la cantante tiene registrado su apodo en varias categorías.

María Becerra podrá volver a usar la marca La Nena de Argentina.

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina".

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

María Becerra fue tendencia en las web luego de que se viralizara que su apodo "La Nena de Argentina" está patentado por su exmánager José Levy y que esto prohibía en primera instancia, usar la marca para publicidades, shows u otras difusiones sobre la carrera de la cantante quilmeña.

Leé además

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico, lejos del ruido y mucho verde

Por Agustín Zamora
Apareció Lowrdez de Bandana, tras la denuncia por su desaparición: Me acabo de levantar.

Apareció Lowrdez de Bandana, tras la denuncia por su desaparición: "Me acabo de levantar"

Por Redacción Espectáculos

Según trascendió, registró este nombre cuando todavía la representaba, por lo que, tendría el dominio hasta el año 2033. De esta manera, durante este periodo, si la cantante decide utilizarlo en sus canciones, como acostumbraba, debería pagarle o tener su autorización.

María Becerra
María Becerra podrá volver a usar la marca

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina".

Tras la revolución, el propio José decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram donde explicó: “El registro de ‘La Nena de Argentina’ se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y para proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo".

Entonces, aclaró: "La marca es de María Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su decisión cuándo usarla o no, en su nueva etapa de canciones y alter egos, en su álbum, en su merchandising o shows. Los registros de las marcas no siempre son quienes tienen el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes; siempre deben investigar antes de opinar”.

María Becerra
María Becerra podrá volver a usar la marca

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina".

María Becerra hará un show 360° en River

María Becerra agotó las entradas para el show más grande en la historia del Mâs Monumental, el estadio de River Plate, y será la primera artista que realizará en el lugar un show con una puesta 360°, pensada para que el público pueda disfrutar el concierto de todos los ángulos.

En tan solo tres horas, la cantante de Quilmes agotó todas las localidades de su esperado show 360°, que se realizará el próximo 12 de diciembre y comprobó ser un éxito absoluto tras vender 85 mil entradas.

María Becerra
María Becerra podrá volver a usar la marca

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina".

Tras esta noticia, María Becerra se convirtió en la primera artista femenina argentina en realizar tres conciertos en el Mâs Monumental y también hará historia al ser la primera vez que el estadio reciba un espectáculo en este formato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hijo de Charly García tiene 47 años y ha adoptado un perfil bajo.

A qué se dedica Migue, el único hijo de Charly García: hace casi 10 años que tiene no apariciones en público

Por Agustín Zamora
El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

Por Redacción Espectáculos
implante lioplegable: la operacion a la que se sometio marley para mejorar su calidad de vida

"Implante lioplegable": la operación a la que se sometió Marley para mejorar su calidad de vida

Por Redacción Espectáculos
Disney rechazó una nueva película de Star Wars

Disney canceló un spin-off de un personaje de "Star Wars" y los fans estallaron en reclamos

Por Redacción Espectáculos