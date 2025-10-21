Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico, lejos del ruido y mucho verde

El exfutbolista y la modelo viven en una casa que les brinda comodidad y tranquilidad para disfrutar en familia.

Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Daniela Christiansson y Maxi López eligieron un entorno tranquilo en Suiza para establecer su hogar familiar. La propiedad, rodeada de naturaleza, se destaca por su estilo nórdico, una decoración que combina lo clásico con lo moderno y espacios pensados para el confort cotidiano. Cada ambiente refleja un equilibrio entre funcionalidad y estética cuidada.

La increíble casa de Daniela Christiansson y Maxi López La pareja se declinó por una zona serena en Suiza para construir su residencia familiar. Rodeada de vegetación y alejada del ritmo urbano, la casa se distingue por una impronta nórdica, con una ambientación que fusiona elementos clásicos y modernos. Los espacios están diseñados para ofrecer comodidad y armonía.

El diseño interior de la casa se caracteriza por una decoración sobria, con líneas simples y una paleta de colores neutros. El living familiar es uno de los espacios más destacados; allí se puede apreciar una chimenea a leña que aporta calidez y se integra con el ambiente de manera natural.

Casa Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López. web Por otro lado, los grandes ventanales de la propiedad de Daniela Christiansson y Maxi López permiten el ingreso de luz durante todo el día, mientras que los sillones individuales en tonos suaves y un sofá de tres cuerpos a juego invitan al descanso. La mesa ratona en mármol suma un toque elegante, y las obras de arte distribuidas en las paredes aportan un detalle moderno.

La habitación principal mantiene la misma línea estética. Predominan los colores claros, los textiles livianos y los muebles de diseño funcional. El espacio está pensado para el descanso, con una iluminación tenue y una distribución que favorece la amplitud. El orden y la serenidad son protagonistas en cada rincón, resaltando la sensación de bienestar.