El ejercicio fácil para hacer en casa que mejora el equilibrio en mayores de 60, según especialistas

La mayoría de los médicos y especialistas en movimiento coinciden en que los mayores de 60 deben mantenerse activos para preservar la salud y la independencia. Además de salir a caminar por el parque o cerca de casa, hay ejercicios que se pueden realizar en el hogar que son muy fáciles y efectivos.

Es un error común pensar que caminar es el único ejercicio necesario. Si bien caminar ayuda al corazón y a la circulación, no alcanza para mantener la fuerza muscular ni la movilidad funcional que permiten, por ejemplo, levantarse de una silla o subir una escalera sin esfuerzo.

En esa etapa de la vida, los ejercicios de fuerza cobran protagonismo, y entre ellos hay uno tan simple como eficaz, el hacer sentadillas a una silla, un movimiento que reproduce la acción de sentarse y levantarse lentamente .

Uno de los puntos a favor de este ejercicio es que no requiere equipamiento, puede hacerse en casa , en pocos minutos y con bajo riesgo. Se puede empezar con una silla más alta o con apoyo de los brazos, y a medida que aumenta la fuerza, intentar hacerlo sin ayuda o agregando pequeñas variaciones, como mantener la postura unos segundos antes de volver a subir.

Para quienes tienen problemas de rodillas o caderas , es fundamental hacerlo lentamente, sin bajar demasiado, y siempre con la guía de un profesional de la salud o un kinesiólogo que ajuste la técnica según las necesidades individuales.

Cómo hacer sentadillas con una silla en casa

Se trata de un ejercicio sencillo, pero respaldado por evidencia científica como uno de los más útiles para personas mayores.

Colocarse frente a una silla firme, con el asiento a una altura segura (ni demasiado baja ni demasiado alta), los pies separados al ancho de las caderas y las puntas ligeramente hacia afuera. Cruzar ligeramente los brazos frente al pecho o se apoyan suavemente en los muslos para mayor estabilidad. Bajar lentamente el cuerpo flexionando las rodillas hasta tocar la silla con los glúteos, y enseguida impulsarse hacia arriba, volviendo a la posición inicial sin usar las manos si es posible. El movimiento debe ser controlado y sin rebotes, con una respiración acompasada: inhalar al bajar, exhalar al subir. Si la persona se siente inestable o tiene dificultad, puede comenzar usando las manos como apoyo o con supervisión profesional.

Hacer este ejercicio varias veces seguidas, de 8 a 12 repeticiones por serie, una o dos veces por día, puede generar grandes beneficios en la fuerza de piernas, glúteos y zona media.

Según un estudio publicado en The Journals of Gerontology, la capacidad de levantarse repetidamente de una silla sin ayuda es un indicador confiable de fuerza funcional y predice mejor que otros tests el nivel de independencia futura en adultos mayores.

Por qué es importante para la salud hacer este ejercicio físico

Este ejercicio trabaja los principales músculos que se debilitan con la edad —cuádriceps, glúteos e isquiotibiales— y que son esenciales para las actividades cotidianas como pararse, caminar, mantener el equilibrio o evitar caídas.

Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular puede reducir la fuerza hasta en un 40 % si no se hace entrenamiento específico, algo que impacta directamente en la capacidad de moverse de forma independiente.

Un artículo del*Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle resalta que el entrenamiento de fuerza es el método más eficaz para frenar y revertir esa pérdida.

Además, las sentadillas a una silla ayudan a mejorar la densidad ósea y mejora la coordinación neuromuscular, al requerir equilibrio y control del movimiento, el cerebro y los músculos trabajan en conjunto, lo que puede reducir el riesgo de tropiezos y caídas.