18 de octubre de 2025 - 09:32

El entrenamiento para adultos mayores que ayuda a fortalecer tus músculos

Si bien el entrenamiento es indispensable para la salud, es importante reconocer las posibilidades y objetivos personales.

Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

ni 5 ni 10 mil kilometros: cada cuanto se recomienda cambiar las bujias del auto

Ni 5 ni 10 mil kilómetros: cada cuánto se recomienda cambiar las bujías del auto

Por Andrés Aguilera
Este árbol deslumbra cada año con diferentes tonalidades que transforman cualquier balcón o terraza en un rincón natural de gran belleza.

El árbol de maceta qué es ideal para balcones o terrazas: es liviano y sus flores aportan un color intenso

Por Lucas Vasquez

Una problemática que encierra a los adultos mayores es el riesgo del impacto que pueden tener las actividades de fuerza en las articulaciones, huesos y músculos. En este sentido, existen ejercicios de bajo impacto, consideradas más seguras, pero que siguen siendo efectivas en sus resultados. Una de ellas es andar en bicicleta.

Entrenamientos
Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Andar en bicicleta es el entrenamiento más completo

La bicicleta es uno de los entrenamientos más completos, accesibles y efectivos para mejorar la salud, sobre todo para las personas mayores de 60 años. Además de ser un ejercicio cardiovascular altamente beneficioso, también se puede convertir en un entrenamiento de fuerza, ya sea en el exterior como en la bici estática.

Permite desarrollar resistencia muscular, tonificar y mejorar la composición corporal. Por otro lado, se trata de un ejercicio de bajo impacto, por lo que resulta ideal para personas de todas las edades, incluso aquellas con lesiones articulares o sobrepeso.

Entrenamientos
Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Hay un entrenamiento que ayuda a fortalecer los músculos en adultos mayores.

Los beneficios de este ejercicio según los expertos

El ciclismo tiene grandes beneficios musculares, entre los que se destacan el fortalecimiento de piernas y glúteos, la activación del core, la tonificación muscular, el aumento de la potencia y resistencia, la mejora en la postura corporal y la reducción del riesgo de lesiones por desequilibrios o debilidad.

También mejora considerablemente la salud cardiovascular, regula la presión arterial y el colesterol, favorece la quema de grasa, aumenta la densidad ósea, fortaleciendo huesos y previniendo enfermedades como la osteoporosis. Reduce el estrés y mejora la salud mental, promueve un mejor descanso y mejora la sensibilidad a la insulina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

para no perder tiempo: la rutina de entrenamiento de tren inferior que no podes dejar pasar

Para no perder tiempo: la rutina de entrenamiento de tren inferior que no podés dejar pasar

Por Camilo Clavel
solo 2 dias a la semana: la rutina de entrenamiento minimalista para ver resultados en poco tiempo

Solo 2 días a la semana: la rutina de entrenamiento minimalista para ver resultados en poco tiempo

Por Camilo Clavel
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Ideal para empezar a partir de los 50: 5 ejercicios que pueden cambiar por tu salud por completo

Por Camilo Clavel
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

El ejercicio recomendado para mayores de 65 años que protege las rodillas

Por Alejo Zanabria