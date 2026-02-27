¿Escuchas música durante tu entrenamiento?: la ciencia revela su verdadero impacto

Escuchar música durante el entrenamiento forma parte de la rutina de millones de personas en gimnasios, parques y circuitos de ciclismo. La ciencia puso en duda que ese hábito mejore de manera constante la concentración, el estado de ánimo o el rendimiento mental .

El estudio se desarrolló a partir de un metaanálisis coordinado por el Centre of Excellence in Music, Mind, Body and Brain de la Universidad de Jyväskylä y se publicó en Frontiers in Psychology. El trabajo analizó diez estudios experimentales realizados en distintos países para examinar cómo la música influye en la atención, el control inhibitorio, la flexibilidad mental y la respuesta emocional durante la actividad física.

El análisis evidenció que los beneficios sobre la concentración no siguen un patrón uniforme . Muchas personas perciben que la música facilita el enfoque o reduce la fatiga mental, pero los datos no confirmaron mejoras consistentes en tareas aeróbicas o de resistencia. Los investigadores no registraron aumentos estables en la capacidad de discriminar estímulos relevantes ni en el sostenimiento de la atención.

En ciertos casos aparecieron ventajas puntuales . Esos efectos surgieron cuando los participantes eligieron la música o cuando el ritmo coincidió con el movimiento corporal. Sin embargo, los resultados no se repitieron de forma sistemática . La variabilidad individual marcó la diferencia: mientras algunos sujetos experimentaron mayor motivación y foco, otros mostraron distracción cuando el estímulo musical compitió con la exigencia física .

El metaanálisis también examinó la dimensión emocional . La música incrementó la sensación de placer en ejercicios de baja o moderada intensidad, como caminar a paso rápido o pedalear de manera sostenida. A medida que la exigencia aumentó, ese efecto perdió fuerza.

En sesiones de alta intensidad, incluidos intervalos de fuerza o entrenamientos muy demandantes, la música no produjo mejoras claras en el estado de ánimo ni en la percepción del esfuerzo. En esos escenarios, la atención se concentró en la ejecución y la regulación física, lo que redujo la influencia del estímulo sonoro. Tampoco la familiaridad, el tempo o el estilo musical mostraron efectos consistentes en todos los estudios.

Los factores que explican la diferencia

Uno de los hallazgos centrales señala que cuanto mayor es la demanda física menor resulta el impacto de la música en la atención y el bienestar emocional. La edad, el nivel de entrenamiento y el diseño metodológico influyeron en los resultados. La mayoría de los estudios incluyó adultos físicamente activos, lo que limita la extrapolación a atletas de élite o personas sedentarias.

El equipo encabezado por Andrew Danso advirtió que generalizar beneficios sin considerar el contexto puede generar expectativas poco realistas. Los autores sostuvieron que reconocer la diversidad de respuestas individuales permite diseñar enfoques más ajustados a cada perfil.