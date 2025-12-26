Ejercicio en días de mucho calor: las recomendaciones de los especialistas para mejorar tu entrenamiento

Especialistas en actividad física coinciden en que el foco no debe ponerse en aumentar la exigencia sino en adaptar la práctica.

El entrenamiento físico durante los meses de calor presenta un desafío concreto para quienes buscan sostener hábitos saludables sin afectar su bienestar. Las altas temperaturas, las agendas recargadas y los viajes propios del verano tienden a desarmar rutinas consolidadas y a debilitar la constancia.

Las dificultades de entrenar en verano La principal dificultad que aparece en verano surge cuando se intenta replicar la misma intensidad que se mantiene el resto del año. De acuerdo con recomendaciones difundidas por medios especializados, el cuerpo necesita destinar más energía a la regulación térmica, lo que incrementa el esfuerzo general.

En este marco, flexibilizar objetivos y redefinir expectativas se convierte en una herramienta clave para preservar la continuidad del entrenamiento. La constancia gana peso frente a la intensidad extrema.

Cuántos días por semana se debería entrenar Una de las pautas más repetidas por entrenadores consiste en reducir la presión sobre la frecuencia semanal. En lugar de imponerse rutinas diarias exigentes, se propone comprometerse con dos o tres sesiones por semana. Esta estrategia mantiene el cuerpo activo sin convertir el ejercicio en una carga que termine por desmotivar. Postergar el entrenamiento hasta que bajen las temperaturas suele marcar el inicio de la pérdida definitiva del hábito.

Las claves del horario El horario también cumple un rol determinante.

- Evitar las franjas de mayor exposición solar y elegir la mañana temprano o el atardecer reduce el impacto del calor y mejora el rendimiento. - En paralelo, se recomienda priorizar la calidad por sobre la cantidad. Sesiones más cortas y bien planificadas logran resultados comparables a entrenamientos extensos y favorecen la adherencia. La elección de ropa liviana, calzado adecuado, protección solar y una hidratación correcta resulta determinante para entrenar con seguridad. Entre los consejos prácticos, los especialistas recomiendan preparar la indumentaria deportiva la noche anterior y dejarla en un lugar fresco para reducir excusas de último momento.