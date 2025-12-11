Ejercicios de Kegel para hombres: por qué están de moda y pueden ser una gran alternativa en tu rutina

El interés por el ejercicio del suelo pélvico en los hombres crece mientras se vuelve más visible su impacto directo en la continencia urinaria, el bienestar intestinal y la respuesta sexual. La información disponible muestra que estos músculos influyen de manera determinante en la vida diaria y que su deterioro aparece por causas muy distintas .

Diversos factores provocan debilitamiento. Una prostatectomía radical deja la zona sensible y con menor capacidad de respuesta . La vejiga hiperactiva se asocia a impulsos repentinos y pérdidas que alteran la estabilidad cotidiana. El envejecimiento reduce tonicidad. El sobrepeso genera presión constante sobre la pelvis . El esfuerzo que producen el estreñimiento y la tos repetida también afecta la zona.

Cuando aparecen goteos después de orinar, incontinencia por urgencia, pérdidas más frecuentes o episodios de incontinencia fecal, los ejercicios del suelo pélvico se vuelven una herramienta valiosa. La recomendación profesional funciona como primer paso para evaluar si la rutina conviene según el estado particular de cada persona .

El proceso comienza con el reconocimiento de los músculos correctos.

- La zona que interviene para retener gases y detener el chorro de orina marca con claridad la ubicación del suelo pélvico. Esa percepción inicial permite avanzar sin dificultad.

- La técnica consiste en activar el músculo, sostener la fuerza unos segundos y soltar. Ese ritmo establece el trabajo. Con mayor firmeza, la práctica se incorpora mientras se está sentado, parado o en movimiento.

- La atención se concentra en la pelvis, sin involucrar abdomen, muslos ni glúteos. La respiración natural evita tensión innecesaria.

Ejercicios recomendados

1. Contracción básica del suelo pélvico

- Activación del músculo utilizado para detener el flujo de orina o retener gases.

- Contracción sostenida durante tres segundos.

- Relajación durante tres segundos.

- Diez a quince repeticiones por serie.

2. Contracción progresiva

- Apretar el suelo pélvico con intensidad baja.

- Aumentar la fuerza de manera gradual hasta llegar a la máxima contracción.

- Mantener dos a cuatro segundos y soltar lentamente.

- Ocho a diez repeticiones.

3. Contracción rápida

- Activación y relajación inmediata sin sostener la fuerza.

- Ritmo continuo, sin involucrar abdomen ni glúteos.

- Diez a veinte repeticiones para mejorar reflejos de cierre.

4. Contracción mantenida

- Activación del suelo pélvico con fuerza moderada.

- Mantenimiento durante cinco a diez segundos.

- Relajación del mismo tiempo.

- Cinco a ocho repeticiones para desarrollar resistencia.

5. Serie en distintas posturas

- Realización de la secuencia en posición acostada, sentada y de pie.

- Cada postura modifica la carga sobre la pelvis y mejora control muscular.

- Una serie completa por postura al día.