10 de diciembre de 2025 - 10:59

Caminar no alcanza: los ejercicios esenciales para mantenerse saludable a los 60 años

El ejercicio para mayores debe integrar fuerza, equilibrio y flexibilidad que es clave para mantener autonomía y calidad de vida.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Un informe de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) encendió una alarma: caminar sigue siendo valioso tras los 60, pero no alcanza como único plan. La guía subraya que el ejercicio para mayores debe ser variado. “Los adultos mayores inactivos pierden capacidad en resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad”, advierten los autores.

Leé además

Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda los broches para colgar la ropa y transformalos en un maravilloso adorno de navidad

Reciclaje: guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera

Según la SEGG, combinar resistencia, fuerza, equilibrio y flexibilidad reduce mortalidad, mejora la salud cardiovascular y protege frente a diabetes y pérdida ósea. También beneficia el sueño y la cognición. Por eso la receta no es solo moverse: integrar distintas disciplinas es la base de un buen ejercicio para mayores.

¿Qué ejercicios no pueden faltar en la rutina de adultos mayores?

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central: levantar cargas moderadas mejora la capacidad para tareas cotidianas como levantarse o subir escaleras. Se pueden usar mancuernas livianas, bandas elásticas o botellas con agua. Hacer 8 a 15 repeticiones por serie, dos o tres veces por semana, produce ganancias incluso en personas debilitadas.

Ejercicios
Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

El equilibrio es clave para prevenir caídas, que son una causa importante de dependencia. Ejercicios simples —pararse en un pie, caminar talón-punta o levantarse sin manos— ya ayudan. El Tai Chi, practicado una a tres veces por semana durante 12 semanas, mostró mejoras en marcha y fuerza. Y, como dice la guía, “nunca es tarde para comenzar a cuidarse”.

Los estiramientos mantienen la amplitud articular y facilitan actividades diarias. SEGG aconseja sesiones de 20 a 60 minutos, tres veces por semana, siempre tras un precalentamiento y sin rebotes. Además proponen alternar días de aeróbico, fuerza y sesiones específicas de equilibrio o estiramiento para asegurar continuidad y evitar sobrecargas innecesarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo el ejercicio puede reforzar el cerebro

No todo es músculo: cuáles son los ejercicios más beneficiosos para tu cerebro

Por Redacción
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Fáciles y prácticos: 6 ejercicios ideales para mantener la vitalidad durante la menopausia

Por Redacción
pan de maicena en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Ritual de limpieza de verano: la forma de renovar la energía de tu casa para Navidad y Año Nuevo

Por Redacción