Los
broches de madera que usamos todos los días pueden convertirse en adorables adornos navideños, ideales para el árbol, guirnaldas o para decorar regalos. Con pintura, ojos móviles y pequeños retazos de lana, estos broches se transforman en renos, muñecos de nieve o mini Papá Noel, una manualidad económica y de reciclaje para hacer en familia.
Materiales de reciclaje que vas a necesitar
Para crear estos adornos, reuní:
Broches de madera en buen estado.
Pinturas acrílicas (blanco, rojo, marrón, negro).
Ojos móviles, pompones pequeños o botones.
Lana, hilo rústico o cintas para las bufandas.
Cartulina o goma EVA para detalles (sombreros, orejas, astas).
Marcador negro, pegamento o silicona.
Son materiales económicos y fáciles de conseguir, ideales para reutilizar cosas que ya tenés en casa.
Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (2)
Paso a paso para transformar los broches Limpia los broches y asegurate de que estén secos.
Pintalos según el personaje elegido:
Una vez secos,
agregá los detalles:
Pompones rojos para la nariz del reno.
Ojos móviles para dar expresión.
Bufanditas hechas con lana.
Sombreros o astas recortados en goma EVA.
Para colgarlos,
pegá una cinta o hilo en la parte trasera.
Dejá secar completamente antes de usar.
Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (1)
Una decoración navideña tierna, económica y sustentable
Estos broches reciclados son
livianos, resistentes y súper decorativos. Podés usarlos como adornos del árbol, sujetar tarjetas navideñas, decorar regalos o armar una mini colección para regalar.
Además de ahorrar dinero, estarás dándole una
segunda vida a objetos cotidianos y creando una Navidad más creativa y sustentable.
Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (3)