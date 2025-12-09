9 de diciembre de 2025 - 12:00

Reciclaje: guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

Convertí broches de madera en personajes navideños gracias al reciclaje. Una idea simple, ecológica y muy decorativa para llenar tu casa de espíritu festivo.

Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (1)
Por Andrés Aguilera

Los broches de madera que usamos todos los días pueden convertirse en adorables adornos navideños, ideales para el árbol, guirnaldas o para decorar regalos. Con pintura, ojos móviles y pequeños retazos de lana, estos broches se transforman en renos, muñecos de nieve o mini Papá Noel, una manualidad económica y de reciclaje para hacer en familia.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado

Materiales de reciclaje que vas a necesitar

Para crear estos adornos, reuní:

  • Broches de madera en buen estado.

  • Pinturas acrílicas (blanco, rojo, marrón, negro).

  • Ojos móviles, pompones pequeños o botones.

  • Lana, hilo rústico o cintas para las bufandas.

  • Cartulina o goma EVA para detalles (sombreros, orejas, astas).

  • Marcador negro, pegamento o silicona.

Son materiales económicos y fáciles de conseguir, ideales para reutilizar cosas que ya tenés en casa.

Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (2)

Paso a paso para transformar los broches

  • Limpia los broches y asegurate de que estén secos.

  • Pintalos según el personaje elegido:

    • Marrón para renos.

    • Blanco para muñecos de nieve.

    • Rojo y blanco para Papá Noel.

  • Una vez secos, agregá los detalles:

  • Pompones rojos para la nariz del reno.

  • Ojos móviles para dar expresión.

  • Bufanditas hechas con lana.

  • Sombreros o astas recortados en goma EVA.

  • Para colgarlos, pegá una cinta o hilo en la parte trasera.

  • Dejá secar completamente antes de usar.

    • Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (1)

    Una decoración navideña tierna, económica y sustentable

    Estos broches reciclados son livianos, resistentes y súper decorativos. Podés usarlos como adornos del árbol, sujetar tarjetas navideñas, decorar regalos o armar una mini colección para regalar.

    Además de ahorrar dinero, estarás dándole una segunda vida a objetos cotidianos y creando una Navidad más creativa y sustentable.

    Reciclaje guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (3)
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    de botella plastica a herramienta util: como darle 3 nuevos usos

    De botella plástica a herramienta útil: cómo darle 3 nuevos usos

    Por Ignacio Alvarado
    Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

    Las tapas de cerveza no las tires, son un tesoro en casa: convertilas en una idea necesaria y decorativa

    Por Redacción
    Este adorno navideño es tendencia en temas de reciclaje.

    No tires los palitos de brochette: pueden ser la novedosa decoración de Navidad

    Por Alejo Zanabria
    El reciclaje convierte latas comunes en organizadores ideales para cualquier hogar moderno.

    No las tires: las latas de cerveza se transforman en organizadores premium con un truco fácil

    Por Ignacio Alvarado