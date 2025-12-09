Reciclaje: guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

Los broches de madera que usamos todos los días pueden convertirse en adorables adornos navideños, ideales para el árbol, guirnaldas o para decorar regalos. Con pintura, ojos móviles y pequeños retazos de lana, estos broches se transforman en renos, muñecos de nieve o mini Papá Noel, una manualidad económica y de reciclaje para hacer en familia.