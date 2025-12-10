Ideal para hombres de 50 años: los hábitos y ejercicios más sencillos y beneficiosos para la salud

A partir de los 50 años, muchos hombres comienzan a notar cambios físicos como una recuperación más lenta, pérdida de masa muscular y menor densidad ósea, un proceso natural asociado al envejecimiento que impacta en los hábitos , la salud diaria y la calidad de vida.

Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que estos cambios no implican resignación, sino adaptación, y sostienen que es posible mantenerse en forma, activo y saludable con ajustes sostenidos en la alimentación, la hidratación y la rutina de ejercicio , incluso en esta etapa de la vida. El objetivo es preservar la movilidad, prevenir enfermedades crónicas y sostener la independencia física en el tiempo.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

El envejecimiento trae desafíos biológicos progresivos. La disminución de masa muscular, la fragilidad ósea y la recuperación más lenta tras la actividad física forman parte del proceso. El fisioterapeuta Tarik Chase explicó a la organización estadounidense AARP que estos cambios degenerativos en músculos y articulaciones obligan a revisar hábitos y rutinas para evitar lesiones y deterioro funcional.

En la misma línea, el fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, de la Cleveland Clinic, afirmó: “Es natural perder masa muscular con la edad, pero eso solo significa que es hora de ajustar la rutina, no de tirar la toalla ”.

La hidratación y la alimentación ocupan un rol central en esta adaptación. Por ese motivo se recomienda programar el consumo de agua a lo largo del día y priorizarla por sobre las bebidas azucaradas. Estas últimas pueden alterar el metabolismo y elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y problemas de próstata.

En materia de alimentación, los especialistas aconsejan reducir la sal, aumentar el consumo de potasio y priorizar frutas y verduras frescas. Se sugiere incorporar entre cinco y siete porciones diarias y optar por alimentos poco procesados. También destacó los beneficios de la dieta MIND, rica en cereales integrales, pescado, frutos secos y bayas, por su impacto positivo en la salud cerebral y cardíaca.

La importancia del ejercicio

En cuanto a la actividad física, la constancia se impone sobre la intensidad. Expertos aconsejan caminar a paso ligero durante 30 minutos, andar en bicicleta, nadar o bailar de manera regular. Según la revista Men’s Health. la conveniencia de combinar ejercicios de fuerza con actividad cardiovascular moderada y evitar movimientos de alto impacto articular. “La clave está en la constancia”, sostienen.

La flexibilidad y la prevención de lesiones también son esenciales. Travers indicó que muchos hombres descuidan los estiramientos, lo que incrementa el riesgo de molestias lumbares y en piernas. Los especialistas sugieren sumar rutinas suaves de yoga o estiramientos tras el ejercicio o luego de largos periodos sedentarios.