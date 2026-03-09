9 de marzo de 2026 - 12:09

El misterio de los puntitos negros en el parabrisas: por qué son vitales para tu seguridad al manejar

Esta banda de pintura cerámica horneada protege el pegamento de los rayos UV, distribuye el calor para evitar roturas y permite que las cámaras de seguridad funcionen correctamente.

Fin del misterio: ¿para qué sirven estos puntitos?

Por Sofía Serelli

Probablemente los viste mil veces al manejar y te parecieron un misterio, pero esos pequeños puntos negros en los bordes del parabrisas, conocidos como "frit" o banda fritada, son mucho más que un adorno. Se trata de una pieza de ingeniería fundamental que garantiza la seguridad estructural, la durabilidad del cristal y el correcto funcionamiento de los sensores.

Esta tecnología comenzó a utilizarse en las décadas de los 50 y 60, cuando los fabricantes reemplazaron los marcos de metal por técnicas de pegado. El problema era que el adhesivo utilizado, aunque efectivo, resultaba poco estético y se degradaba con facilidad ante la exposición constante al ambiente.

image

El rol del fritado cerámico en la seguridad estructural

El frit es una franja de esmalte cerámico que se imprime sobre el vidrio y luego se hornea a altísimas temperaturas, lo que hace que sea "imposible separarlo del cristal". Su función principal es técnica: proporciona una superficie rugosa para que el adhesivo de uretano se una con más fuerza al marco del vehículo. Sin este componente, el pegamento perdería adherencia, poniendo en riesgo la fijación del parabrisas.

La razón por la que vemos puntos y no una franja sólida responde a un mecanismo de control térmico. El color negro absorbe el calor mucho más rápido que el vidrio transparente. Si la banda terminara de golpe, el contraste de temperatura en el cristal sería tan brusco que el material podría deformarse o incluso agrietarse debido a las tensiones térmicas. El patrón de puntos, al volverse más pequeños y espaciados hacia el centro, genera un "gradiente que iguala el calor y minimiza la distorsión óptica".

Un escudo contra el sol y un aliado de la tecnología del auto

Además de la gestión del calor, estos puntos actúan como un escudo contra el desgaste químico. El adhesivo que sostiene el vidrio es extremadamente sensible a la luz ultravioleta. Al bloquear estos rayos, la banda cerámica "protege el pegamento de los rayos solares evitando su degradación". Esto es vital para evitar que el cristal pierda rigidez o se desprenda en pleno viaje ante un bache o la presión del viento.

En los modelos más modernos, esta zona también cumple una función tecnológica crítica. El frit proporciona la sombra y el contraste necesarios para que las cámaras y sensores de los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) operen sin interferencias del resplandor solar. Por todo esto, los expertos advierten que "no se puede eliminar sin dañarlo, ya que pasa a ser parte estructural del parabrisas"; cualquier intento de rasparlo compromete seriamente la seguridad del vehículo.

