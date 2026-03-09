9 de marzo de 2026 - 14:00

Cómo es la mejor forma de cocinar el brocolí para conservar sus nutrientes

Cocción corta, poca agua y tiempos precisos: una guía práctica para que el brócoli quede verde, firme y con el mejor aprovechamiento nutricional.

Cómo es la mejor forma de cocinar el brocolí para conservar sus nutrientes (3)
Por Andrés Aguilera

Si querés que el brócoli conserve sus nutrientes, como vitamina C y compuestos protectores, la regla es simple: poca agua y poco tiempo. El método más consistente es al vapor (4–6 minutos) o microondas con un chorrito de agua (2–3 minutos).

La mejor técnica en general: vapor corto (y por qué funciona)

Para “conservar nutrientes” en términos prácticos (vitamina C, antioxidantes y compuestos típicos de las crucíferas), el vapor suele ganar por un motivo simple: no sumerge el brócoli en agua.

Un estudio muy citado sobre métodos de cocción en brócoli encontró que el vapor no provocó una pérdida significativa de vitamina C, mientras que hervirlo o cocinarlo con más agresividad sí redujo más ese nutriente.

Cómo es la mejor forma de cocinar el brocolí para conservar sus nutrientes (2)

En la misma línea, Harvard menciona que el brócoli al vapor retiene más glucosinolatos que el hervido o frito.

Cómo hacerlo:

  • Olla con 2–3 cm de agua + canasto de vapor.

  • Cuando el agua hierve, agregás el brócoli y tapás.

  • 4 a 6 minutos: tierno, verde vivo, aún firme.

Microondas: la alternativa rápida que también conserva bastante

El microondas puede ser muy útil si lo usás “inteligente”: poca agua, poco tiempo y recipiente tapado. En general, al cocinar con menos agua, se reduce el “lavado” de nutrientes hidrosolubles.

Además, hay investigación que muestra que ciertas condiciones de calentamiento suave/microondas pueden aumentar sulforafano o sus precursores (depende de potencia/tiempo/temperatura), por eso conviene evitar microondas largos “hasta ablandar del todo”.

Cómo hacerlo bien:

  • Brócoli en un bowl apto microondas.

  • 2–3 cucharadas de agua.

  • Tapado (tapa/film con un pequeño escape).

  • 2 a 3 minutos, revisás y sumás de a 30 segundos si falta.

Cómo es la mejor forma de cocinar el brocolí para conservar sus nutrientes (1)

El error que más nutrientes “se lleva”: hervirlo mucho

Hervir no es “malo” en sí, pero suele ser lo menos eficiente para conservar nutrientes porque:

  • La vitamina C es sensible al calor y además se disuelve en agua.

  • Parte de los compuestos se van al líquido de cocción.

En el estudio citado previamente, hervir estuvo entre los métodos con más pérdida de vitamina C frente al vapor.

El plus para el sulforafano: picar y dejar reposar

El sulforafano se forma cuando se activa una enzima (myrosinase) al cortar o masticar el brócoli; el calor puede desactivar esa enzima con facilidad.

Una estrategia práctica: cortarlo y dejarlo reposar un rato antes de cocinarlo (30–90 min) para que esa reacción ocurra antes de que entre el calor.

