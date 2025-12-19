Para reducir el colesterol: 5 ejercicios ideales para mejorar la salud de tu corazón

En un contexto donde la obesidad y el sedentarismo incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, adoptar hábitos saludables y la práctica sostenida de ejercicio físico es una de las herramientas centrales para reducir el colesterol en sangre y proteger la salud del corazón.

La actividad física regular cumple un rol preventivo y terapéutico al contribuir a disminuir el colesterol LDL, conocido como malo, y a estimular la producción de colesterol HDL, considerado bueno.

La Clínica Mayo señala que el ejercicio no solo impacta sobre los niveles de colesterol , sino que también fortalece el sistema cardiovascular en su conjunto. En la misma línea, la Asociación Americana del Corazón recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad intensa , distribuidos a lo largo de varios días. La constancia aparece como un factor decisivo para lograr beneficios sostenidos y mantener bajo control los valores lipídicos en la sangre .

Los especialistas coinciden en que los ejercicios aeróbicos , conocidos popularmente como cardio, son los más efectivos para este objetivo. Estas actividades favorecen la quema de grasa corporal, mejoran la circulación y refuerzan la capacidad cardíaca y pulmonar. A partir de estas recomendaciones, se destacan cinco ejercicios que ofrecen beneficios concretos para reducir el colesterol y fortalecer el corazón.

- La caminata rápida encabeza la lista por su accesibilidad y eficacia. Caminar a paso ligero durante al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana mejora la circulación sanguínea, reduce el colesterol LDL y favorece el aumento del HDL.

- El ciclismo, por su parte, activa grandes grupos musculares y contribuye a disminuir triglicéridos y colesterol, además de ayudar a mantener un peso corporal saludable.

- La natación se presenta como una opción aeróbica de bajo impacto, especialmente indicada para personas con sobrepeso o problemas articulares. Este ejercicio fortalece el corazón, mejora la capacidad pulmonar y colabora en el control de los niveles de colesterol.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Alternativas HIIT

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT, alterna esfuerzos intensos con pausas de recuperación y se destaca por su alto gasto calórico, su impacto positivo en la salud cardiovascular y su aporte al control del colesterol.

Finalmente, los ejercicios de fuerza moderada, como el levantamiento de pesas o el uso de bandas elásticas, cumplen un rol complementario clave. El desarrollo de masa muscular acelera el metabolismo y potencia los efectos del ejercicio aeróbico, lo que refuerza la reducción del colesterol y protege la salud cardíaca.

Para identificar la intensidad adecuada, los expertos sugieren evaluar la capacidad de mantener una conversación durante la actividad. Quienes se inician en el entrenamiento físico deberían contar con la supervisión de un especialista que pueda diseñar rutinas equilibradas y seguras, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza de acuerdo con cada caso.