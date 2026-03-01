1 de marzo de 2026 - 08:47

Mendoza arranca marzo con calor intenso y tormentas: en qué zonas y a qué hora llegarían

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza arranca el mes de marzo -época de Vendimia- con una jornada súper calurosa, característico de la provincia cuyana. La máxima se mantendrá alta, en los 35°C, mientras que para la noche se anticipan tormentas en algunas zonas provinciales con nubosidad variable. A continuación, el detalle.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo caluroso con nubosidad variable y tormentas en el sur provincial durante la noche. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipa poca nubosidad.

Domingo 1 de marzo con alerta amarilla por tormentas.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 2 de marzo se espera nuevamente calor con nubosidad variable y tormentas con probabilidad de granizo. La máxima será de 34°C y la mínima de 21°C, sumado a vientos moderados del sector sur. También se indican precipitaciones en la Cordillera.

