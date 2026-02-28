Anticipan un domingo caluroso y con alertas por tormentas en Mendoza: las zonas alcanzadas

El pronóstico del tiempo indica una jornada con nubosidad variable y buen tiempo en la zona de cordillera.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Para este domingo 1 de marzo está prevista una jornada calurosa con nubosidad variable y alerta por tormentas en el sur provincial de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con calor moderado y buen tiempo, para este domingo volverá a subir la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 17°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la tarde en los departamentos de San Rafael y General Alvear.

Alerta por tormentas Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes está prevista una jornada con calor e inestabilidad, con tormentas con posible caída de granizo. La máxima será de 34°C y la mínima de 21°C.