Derrumbe, árboles caídos y anegamientos: el relevamiento de Defensa Civil tras la intensa lluvia. 

La tormenta que azotó a la provincia durante la madrugada dejó un saldo de más de 50 incidentes reportados. Santa Rosa fue el departamento más afectado.

Minutos pasada la medianoche, durante la madrugada de hoy, llovió con intensidad en varios departamentos de Mendoza. Esta situación meteorológica causó viviendas anegadas, caída de árboles, cortes de luz y hasta el derrumbe de una hogar.

El relevamiento de daños de Defensa Civil, abarca las novedades desde las 08:00 h del viernes 27 de febrero hasta el sábado 28 de febrero a las 07:20 h. En total hubo más de 50 notificaciones. El departamento de Santa Rosa fue el más afectado.

Reporte de novedades por tormentas Capital:

Tranformador en corto: 01 Total: 01

Guaymallén: