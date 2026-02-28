28 de febrero de 2026 - 10:35

Derrumbe, árboles caídos y anegamientos: el relevamiento de Defensa Civil tras la intensa lluvia

La tormenta que azotó a la provincia durante la madrugada dejó un saldo de más de 50 incidentes reportados. Santa Rosa fue el departamento más afectado.

Foto:

Ramiro Gómez - Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Minutos pasada la medianoche, durante la madrugada de hoy, llovió con intensidad en varios departamentos de Mendoza. Esta situación meteorológica causó viviendas anegadas, caída de árboles, cortes de luz y hasta el derrumbe de una hogar.

El relevamiento de daños de Defensa Civil, abarca las novedades desde las 08:00 h del viernes 27 de febrero hasta el sábado 28 de febrero a las 07:20 h. En total hubo más de 50 notificaciones. El departamento de Santa Rosa fue el más afectado.

Reporte de novedades por tormentas

Capital:

  • Tranformador en corto: 01

Total: 01

Guaymallén:

  • Tranformador en corto: 01

Total:01

Maipú:

  • Árbol caído: 01
  • Vivienda anegada: 06
  • Derrumbe de vivienda: 01
  • Cable Caído: 03

Total: 11

Santa Rosa:

  • Viviendas anegadas: 20
  • Árboles caídos: 06
  • Ramas caídas: 15

Total: 41

Total de 54 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales. En el resto de los departamentos, se han registrado lluvias, pero por el momento sin novedades.

